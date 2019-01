Garcia, Sabalenka e Vekic confirmam favoritismo e passam bem na estreia do Australian Open

Na noite do último domingo (13) arrancou o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. Cabeças de chave, a #11 Aryna Sabalenka, venceu a russa qualifying #146 Anna Kalinskaya pelas parciais de 6/1 e 6/4. Já a francesa #19 Caroline Garcia venceu a compatriota qualifying #240 Jessika Ponchet por 6/2 e 6/3, enquanto a croata #29 Donna Vekic ampliou a fase ruim da ex-top 10, atual #45 Kristina Mladenovic, por 6/2 e 6/4.

A partida entra a bielorrussa e a russa aconteceu na Quadra 3. Claramente favorita, Sabalenka não precisou de muito para vencer a partida. Em 1h08, a tenista número 11 do mundo despachou a jovem adversária para avançar com uma sólida estreia no torneio. Sabalenka serviu bem e fez devoluções, além de manter um bom nível de agressividade sem precisar forçar tanto os erros. Além disso, a atual campeã de Shenzhen mostrou ótima forma física e mental e conseguiu com facilidade ofuscar o jogo da russa.

Aryna disparou cinco aces e não cometeu dupla faltas contra dois aces e três dupla faltas de Anna. A bielorrussa chegou a fazer 25 winners e cometeu 21 erros não-forçados; a jovem russa qualifying fez 16 winners para 24 erros-não forçados. Sabalenka enfrentou um único break point na partida -na segunda parcial, salvo com eficiência. Ela enfrenta na segunda ronda do Australian Open a britânica #99 Katie Boulter, que passou em três sets pela russa #57 Ekaterina Makarova.

A partida entre as francesas aconteceu na 1573 Arena. Garcia era a óbvia favorita no encontro. Em 1h18 Garcia fez 6/2 e 6/3 para avançar à segunda ronda do Slam. A ex-top cinco, que estava com o serviço em um ótimo dia, mostrou bom preparo mental em pontos importantes e tomou a iniciativa nos rallys e na construção de pontos.

Garcia disparou 23 winners na partida e cometeu 28 erros-não forçados; Ponchet fechou em 10 e 26 respectivamente. Atualmente a melhor francesa ranqueada, Caro fez sete aces e zerou em dupla faltas, para cinco aces e quatro dupla faltas da adversária americana. Garcia enfrenta na segunda ronda do torneio a australiana #211 Zoe Hives, que venceu a americana #348 Bethanie Mattek-Sands em sets diretos.

A partida entre Donna Vekic e Kristina Mladenovic aconteceu na Quadra 8. A croata entrou com favoritismo em quadra, até pela diferença dos momentos das tenistas, e também fez sua estreia em torneios de Grand Slam como seed. Donna não precisou fazer muito para vencer a francesa. Apenas manteve um bom ritmo de jogo e deu margem aos erros da ex-top 10. Em 1h16, a croata fechou a partida em 6/2 e 6/4 para avançar no Slam.

Vekic disparou quatro aces e cometeu seis dupla faltas; Mladenovic zerou em aces, algo raro visto que a tenista possui ótimo serviço, e cometeu seis dupla faltas. A croata dez 17 winners para 20 erros; Kiki cometeu 25 erros para 19 winners.

Vekic enfrenta na segunda ronda do Australian Open a vencedora do confronto entre a qualifying #142 Paula Badosa Gibert e a WC #249 Kimberly Birrell. Mladenovic, que somou a sua quarta derrota seguida em simples, defende seu título em duplas com a parceira húngara Timea Babos. A dupla cabeça de chave 2 enfrenta na primeira ronda a dupla Raluca Olaru/Galina Voskoboeva.