Upset alert: Collins vira contra Goerges e elimina primeira cabeça de chave no Australian Open

A partida de primeira ronda do Australian Open entre a alemã #14 Julia Goerges e a americana #35 Danielle Collins aconteceu na Margaret Court Arena. Apesar do favoritismo e com boa parte da torcida, Goerges, que vinha embalada com o bicampeonato em Auckland, foi eliminada com parciais de 3/6, 7/6(5) e 6/4, em 2h26, nesta segunda-feira (14). Esta foi a primeira eliminação de uma cabeça de chave no torneio, e a primeira vitória de Collins na carreira em seis participações em Slams.

Goerges não esteve com o serviço em seu melhor dia, mas, ao menos no set inicial foi capaz de neutralizar o jogo da americana com shots inteligentes e pontos bem feitos em momentos decisivos. A parcial foi tranquila para a alemã que enfrentou dois único break points no segundo game. Ambos salvos e vitória tranquila por 6/3, em 30 minutos.

Foi na segunda parcial que Collins mostrou que não se renderia com facilidade. Goerges chegou a sacar para o jogo em 6/5, mas foi facilmente quebrada e viu a rival mostrar sua habitual intensidade em quadra. A americana passou a fazer mais pontos e contou com a ajuda do serviço fora de canto de Jules para vencer a parcial no tie break (7-5), em 1h01.

Na terceira e última parcial, os rallys tornaram-se mais intensos e presentes e a grande maioria das finalizações nessas grandes trocas de bolas favoreciam a americana. Muito longe do nível esperado, Goerges não se encontrou durante toda a parcial e acabou por sofrer o upset - o primeiro do torneio: 6/4, em 55 minutos.

Goerges disparou 47 winners na partida e cometeu 44 erros-não forçados; Collins fechou em 34 e 18 respectivamente - ótimos números, principalmente jogando contra uma ex-top 10. Conhecida no circuito como 'Ace Queen', Jules não esteve nos seus melhores dias no saque. Ela fez 11 aces e cometeu nove dupla faltas, contra 11 aces e cinco dupla faltas da adversária americana.

Com a ótima vitória, Collins garante vaga na segunda ronda do Aberto da Austrália e disputa uma vaga para a terceira ronda com a americana #123 Sachia Vickery, que venceu a belga #158 Ysaline Bonavelture em partida de três sets.