Stephens passa fácil por Townsend e quebra jejum de cinco anos sem vencer no Australian Open

Pela primeira rodada do Australian Open, a americana #5 Sloane Stephens passou fácil por sua compatriota #93 Taylor Towsend em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 1h09 minutos de jogo, nesta segunda-feira (14). Foi a primeira vitória de Stephens em Melbourne desde 2014.

Com a mística de sempre ter dificuldade de ganhar em solo australiano, Stephens começou mal o primeiro set, tendo seu serviço quebrado logo no segundo game. Mas, logo em seguida, devolveu a quebra e seguiu adiante, quebrando novamente a adversária no nono game e sacando na sequência para fechar o set em 6/4, aproveitando bem seu segundo serviço, onde ganhou 83% dos pontos tentados.

No segundo set, Sloane se impôs e não deixou a adversária ver a cor da bola. Repetindo o mesmo aproveitamento de pontos ganhos sem seu segundo serviço, Stephens quebrou o serviço de Towsend logo no primeiro game, repetindo a dose no terceiro e quinto games, encaminhando bem a vitória no set por 6/2 e no jogo por 2 sets a 0.

O próximo desafio de Sloane Stephens deve ser um pouco mais complicado. Ela enfrenta a húngara #66 Timea Babos, que enfrentou uma verdadeira batalha contra a tunisiana #58 Ons Jabeur, onde venceu por 2 sets a 0, com duplo 7/6. A partida está prevista para a próxima quarta-feira (16), ainda sem horário definido.