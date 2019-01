Atual vice-campeão, Cilic despacha Tomic na primeira rodada do Australian Open

Atual vice-campeão no Australian Open, o #7 Marin Cilic estreou com uma boa vitória em Melbourne nesta segunda-feira (14). Apesar do jogo indicasse maior equilíbrio, diante do ex-top 20 e atual #88 Bernard Tomic, o croata confirmou o favoritismo e despachou o atleta da casa com parciais de 6/2, 6/4 e 7/6(3), em 2h03 de partida.

Cilic tem a missão de defender 1.200 pontos durante as próximas duas semanas em Melbourne. O experiente jogador de 30 anos precisa de um bom resultado para se manter no top 10 do ranking mundial e seguir com bom posicionamento nas chaves dos próximos torneios que disputar.

Cabeça seis no primeiro Grand Slam do ano, Cilic enfrenta na segunda rodada o norte-americano #81 Mackenzie McDonald, que derrotou o russo #87 Andrey Rublev por 6/4, 6/4, 2/6 e 6/4. O croata jamais enfrentou o estadunidense de 23 anos.

Outros resultados

(5) Kevin Anderson 3 x 1 Adrian Mannarino (6/3, 5/7, 6/2 e 6/1)

(27) Alex de Minaur 3 x 0 Pedro Sousa (6/4, 7/5 e 6/4)

(14) Stefanos Tsitsipas 3 x 1 Matteo Berrettini (6/7, 6/4, 6/3 e 7/6)

(19) Nikoloz Basilashvili 3 x 1 Christopher Eubanks (6/4, 4/6, 7/6 e 6/3)

Reilly Opelka 3 x 1 (9) John Isner (7/6, 7/6, 6/7 e 7/6)

(26) Fernando Verdasco 3 x 0 Miomir Kecmanovic (7/6, 6/3 e 6/3)

Robin Haase 3 x 0 Guillermo Garcia-Lopez (7/5, 6/4 e 7/5)

Frances Tiafoe 3 x 0 Prajnesh Gunneswaran (7/6, 6/3 e 6/3)

Pablo Cuevas 3 x 0 Dusan Lajovic (6/4, 7/5 e 6/1)

(18) Diego Schwartzman 3 x 1 Rudolf Molleker (6/1, 6/3, 4/6 e 6/0)

Jordan Thompson 3 x 0 Feliciano Lopez (6/1, 7/6 e 6/3)

(10) Karen Khachanov 3 x 1 Peter Gojowczyk (3/6, 6/3, 6/4 e 6/3)

(30) Gael Monfils 3 x 0 Damir Dzumhur (6/0, 6/4 e 6/0)