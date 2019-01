Murray luta, mas cai para Bautista Agut em jogo emocionante no Australian Open

Não faltou emoção. Caso essa realmente tenha sido a última partida do britânico #230 Andy Murray, pode-se dizer que a despedida aconteceu de maneira correta. Quadra do Australian Open lotada, público ovacionando e muita luta por parte do ex-número um do mundo. Porém, isso tudo não foi o bastante para que ele saísse vencedor.

Depois de ver o adversário abrir 2 a 0, Murray reagiu, empatou em 2 a 2, mas acabou sucumbindo no final. Em um jogo de 4h09 de duração, o espanhol #23 Roberto Baustista Agut triunfou por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 6/4, 6/7 (5), 6/7 (4) e 6/3.

Com os tenistas tendo um estilo de jogo parecido, o duelo foi de muitas trocas de bola. Agressivo, Bautista Agut distribuía mais winners, enquanto Murray apostava na consistência do fundo da quadra. Em um primeiro set muito equilibrado, foram apenas duas chances de quebra, uma para cada lado.

Enquanto Murray desperdiçou a sua oportunidade, o espanhol soube aproveitar e obteve o break no nono game, fazendo 5/4. Sacando para a parcial Agut fechou em 6/4 após mais um erro não-forçado do britânico.

Precisando reagir na partida, o ex-número um do mundo viu seu objetivo ficar mais longe quando foi quebrado no quinto game do 2° set. Controlando a vantagem obtida, o hispânico confirmou seus serviços com tranquilidade, fechou novamente em 6/4 e abriu 2 sets a 0 no confronto.

Quando Bautista Agut conseguiu um break na terceira parcial e abriu 2/1, a esperança parecia ter acabado de vez. Entretanto, superando a limitação física, Murray mostrou porque é um dos maiores jogadores da história. Devolvendo a quebra, o britânico voltou para o set e levou a decisão para o tie break. Com uma mini quebra crucial nos últimos pontos, fechou em 7/6 (7-5) e levou a torcida ao delírio.

O quarto set foi mais equiparado. Sacando muito bem, os tenistas não deram nenhum break point um ao outro. Assim como o anterior, esse também foi decidido no game desempate. Embalado e se doando em quadra, o britânico chegou a cinco set points. O espanhol salvou três deles, mas com um ace Murray fechou em 7/6 (7-4) e levou o duelo para a quinta e última parcial.

Foi então que o corpo deu sinais de exaustão. Voltando a errar bolas bobas e sem apresentar o mesmo ímpeto de antes, o campeão de três Slams foi presa fácil para o espanhol. Com duas quebras consecutivas, Bautista Agut abriu 5/1 e liquidou a fatura. Sem sofrer sustos, selou a vitória por 6/2 e eliminou o britânico cinco vezes vice-campeão em Melbourne.

In his last #AusOpen match, Andy Murray fights incredibly hard to comeback from two sets down in extreme pain but falls just short.



Roberto Bautista Agut wins 4-6 4-6 7-6(5) 7-6(4) 2-6. pic.twitter.com/CoiObtKQue — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 de janeiro de 2019

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, Agut enfrentará o australiano #38 John Millman, que passou pelo argentino #77 Federico Delbonis por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (3) e 6/2.