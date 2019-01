Kvitova passa fácil por Rybarikova e supera estreia no Aberto da Austrália

Petra Kvitova, número seis do mundo, fez sua estreia no primeiro Australian Open com uma sólida vitória em cima da #51 Magdalena Rybarikova. As tenistas jogaram na 1573 Arena nesta segunda-feira (14), onde Kvitova pôde fazer 6/3 e 6/2 em uma das partidas mais rápidas do dia: 68 minutos. Kvitova vem do título do Sydney International e é a oitava colocada para vencer o Slam nas casas de apostas. A tcheca agora lidera o confronto direto por 7 a 1.

Em um bom dia, Petra Kvitova é imparável. Com a moral elevada com o título de Sydney, a tcheca entrou em quadra não apenas como favorita do encontro como também favorita pelo público.

A primeira parcial contou com inconstâncias de ambas as jogadoras. Foram cinco quebras de serviço (de 10 break points), três beneficiando a tcheca duas vezes campeã de Wimbledon. As quebras aconteceram nos games dois, três, seis, sete e oito; as de Kvitova nos games pares. A tcheca precisou de 40 minutos para fechar a parcial em 6/3 e ficar mais perto do segundo round do torneio.

Kvtova fez o mesmo número de aces e dupla faltas: quatro; Rybarikova fez também o mesmo número, porém inferior: um. A tcheca disparou sete aces e cometeu 14 erros não forçados; a eslovaca fechou com quatro e doze respectivamente. Números que comprovam que Kvitova agiu melhor nos momentos decisivos.

Em uma segunda parcial mais tranquila para a tcheca, nenhum break point enfrentado. A tcheca quebrou o serviço da adversária nos games dois e sete - a eslovaca salvou dois break points no quinto game da parcial. Em 28 minutos, Kvitova fechou a parcial por 6/2 e garantiu assim seu lugar no segundo round do Slam australiano.

Petra fechou o set com quatro aces disparados e nenhuma dupla falta cometida; Rybarikova zerou em ambos. A tcheca disparou 19 winners e cometeu apenas seis erros não forçados; a eslovaca fez um único winner e cometeu dois erros.

Apesar da derrota, Rybarikova segue no torneio como duplista e enfrenta, com a parceira compatriota Viktoria Kuzmova, a dupla de Sam Stosur e Zhang Shuai.

Petra Kvitova segue no torneio em simples e enfrenta na segunda ronda a romã #70 Irina-Camelia Begu, que se beneficiou da desistência da alemã #63 Andrea Petkovic quando o score marcava 6/7(3) e 4/3.