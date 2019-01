Ostapenko aumenta fase ruim e cai na estreia do Australian Open para Sakkari; Kontaveit vence fácil

O Australian Open arrancou na madrugada do último domingo (13) e contou com ótimas partidas no circuito WTA. As de destaque foram a grega #43 Maria Sakkari, que despachou a letã #22 Jelena Ostapenko por 6/1 3/6 e 6/2 em 1h52 e da #20 Anett Kontaveit, que passou pela espanhola #81 Sara Sorribes Tormo por 6/3 e 6/2, em 1h16.

A partida entre a #44 Maria Sakkari e a #22 Jelena Ostapenko certamente chamou a atenção dos fãs do esporte. Sakkari venceu pelas parciais de 6/1 3/6 e 6/2, em 1h52. A letã, que afirmou estar lesionada e não 100% preparada para o início da temporada sofreu o segundo upset do dia. Sakkari quebrou uma sequência de seis derrotas seguidas em torneios WTA, e cinco quedas em primeira rodada.

Muito longe do melhor ritmo, Ostapenko cometeu 40 erros não-forçados na partida e fez apenas 17 winners. Um número muito alto para uma ex top 10 vencedora de Slam. Sakkari disparou 11 aces na partida e cometeu três duplas faltas; Ostapenko fez quatro aces e cometeu nove duplas faltas.

A letã joga em dupla com a mais que amiga, sister, Sonara Cirstea e juntas enfrentam na primeira ronda a dupla de Duan Yingying e Vera Lapko. Sakkari, que também joga em dupla (com a francesa Pauline Parmentier), segue no simples e enfrenta na segunda ronda a dona da casa #232 Astra Sharma.

Anett Kontaveit, estoniana número 20 do mundo, fez estreia tranquila no Slam ao vencer a espanhola Sara Sorribes Tormo pelas parciais de 6/3 e 6/2 em 1h16. Kontaveit quebrou o serviço da adversária por três vezes (uma na primeira parcial e duas na segunda), e enfrentou apenas três break points durante toda a partida, devidamente salvos.

Kontaveit fez o mesmo número de aces e dupla faltas: dois; Sorribes Tormo zerou em aces e cometeu cinco dupla faltas. A estoniana disparou 33 winners e cometeu 28 erros não forçados enquanto que a espanhola ficou em cinco e 15 respectivamente.

Kontaveit também joga em dupla, com a britânica Harriet Dart (que merece ir bem em dupla depois da surra que levou da Sharapova). Ambas enfrentam no round de abertura a dupla australiana formada por Prischilla Hon e Kimberly Birrell. No simples, Kontaveit tem vida difícil na próxima rodada contra a bielorrussa #31 Aliaksandra Sasnovich, que venceu a belga Kristen Flipkens por duplo 6/1. Kontaveit lidera o confronto direto em 4 a 3 e venceu o último encontro com a bielorrussa em partida de três sets.