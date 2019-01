Bencic vence encontro com Siniakova e avança no Australian Open

A suíça ex top 10, atual #49 Belinda Bencic, fez sua estreia no Australian Open em um confronto entre a nova geração da WTA, enfrentando a tcheca #36 Katerina Siniakova. Bencic venceu pelas parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, em 1h53, para avançar à segunda ronda do Slam. O confronto direto agora encontra-se em 2 a 0.

Apesar de serem conhecidas pelas fortes emoções que deixam transparecer em quadra, Belinda e Kate se comportaram muito bem durante todo o encontro. Com mínimas exceções de raquetes ao chão em um ponto crucial perdido ou pojd's e c'mons em pontos bem feitos, a partida seguiu em um rumo tranquilo.

Foi Siniakova quem saiu na frente na partida. Quebrou o serviço de Bencic e abriu 4/3, mas logo sofreu a quebra de volta. Dois games depois voltou a perder seu serviço e, assim a parcial: 6/4, em 34 minutos. O que assusta na parcial é o número de erros não-forçados cometidos pela tcheca: 17. Bencic cometeu 11 e fez apena quatro winners, Siniakova fez seis. A tcheca disparou os únicos dois aces da parcial e ambas empataram com uma dupla falta cometida cada.

Depois de a primeira parcial ser definida por quem cometia menos erros, a segunda parcial foi definida por quem fez mais acertos. Com uma postura diferente, Siniakova entrou no set querendo levar a partida ao set decisivo e assim o fez. Com direito a duas quebras de serviço e nenhum break point enfrentado, a tcheca precisou de 37 minutos para levar a parcial por 6/2.

Siniakova fez o único ace do set e zerou em dupla falta; Bencic zerou novamente em aces e cometeu duas dupla faltas. A tcheca disparou 12 winners e cometeu seis erros, enquanto que a suíça fez seis winners e cometeu 14 erros.

Em uma terceira parcial mais equilibrada tanto física quanto mentalmente, apenas uma quebra de serviço (de depois de três tentativas) que beneficiou Bencic. E, em 42 minutos, a ex top 10 fechou a parcial em 6/3.

Siniakova fez três dos quatro aces disparados no set e cometeu apenas uma das três dupla faltas. A tcheca disparou 12 winners e cometeu 11 erros; Bencic fez oito winners e cometeu nove erros. A suíça mostrou que saber agir bem nos momentos decisivos é muito mais importante que sair disparando winners em momento de pouca importância.

Siniakova sai do torneio em simples, mas é a cabeça de chave 1 em dupla com a compatriota Barbora Krejcikova e tem estreia marcada para a próxima terça-feira (15) onde enfrenta Ana Bodgan/Anastasia Rodionova.

Bencic segue no torneio em simples e em dupla (onde une forças com a croata Donna Vekic) e enfrenta no segundo round do Aberto da Austrália a cazaque #39 Yulia Putintseva, que eliminou a tcheca #32 Barbora Strycova em sets diretos.