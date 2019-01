Bouchard atropela Peng e marca encontro com Serena na segunda rodada do Australian Open

Com ótima performance, a #79 Eugenie Bouchard estreou com vitória tranquila sobre a wildcard #129 Shuai Peng na primeira rodada do Australian Open. Em apenas 59 minutos, Bouchard fechou a partida contra a ex-top 15 em dois sets a zero nesta terça-feira (15). A canadense lidera o confronto direto por três a zero, sem nunca ter perdido sequer um set para a chinesa.

O primeiro set começou com um grande domínio de Bouchard. Muito agressiva, a canadense conseguiu entrar no segundo saque de Peng - que só venceu 2/7 pontos nessa situação -, e quebrou nas duas primeiras passagens da chinesa pelo saque, abrindo 4/0. Os números de winners e erros não-forçados foram equilibrados: seis e sete para Genie, oito de cada para Shuai, mas a melhora de Peng foi apenas na reta final do set.

Peng conseguiu se reencontrar na partida e melhorou seu saque para tirar o zero do placar. Ela chegou a ter um break point quando Genie sacava em 4/1, mas não converteu. Firme no serviço, chave para a vitória na primeira parcial, Bouchard fechou em 6/2, em 29 minutos.

Começando mais uma vez com muita intensidade, Bouchard novamente quebrou Peng para abrir 3/0. Na sequência, a canadense foi quebrada de 40-0, mas devolveu a quebra logo na sequência e fez 5/1. Mais uma vez explorando o segundo saque da chinesa - 15% de aproveitamento na parcial -, Genie evitou que a rival confirmasse o saque sequer uma vez no segundo set e fechou em 6/1, após meia hora.

Bouchard teve 15 winners e 13 erros não-forçados, enquanto Peng teve 13 bolas vencedoras e 15 erros. Cada tenista converteu dois aces, e a chinesa teve uma dupla falta a mais: dois a um. A estatística que mais diferenciou as rivais, porém, foi o aproveitamento de pontos no saque: 74% a 60% levando em conta apenas o primeiro serviço, e 53% a apenas 20% no segundo a favor de Genie.

Na próxima rodada, Bouchard terá pela frente simplesmente a #16 Serena Williams, que busca seu oitavo título na Austrália, e venceu fácil a #79 Tatjana Maria, 6/0 e 6/2, em 49 minutos. Serena lidera o confronto direto por dois a zero.