Djokovic passa tranquilo por Krueger e avança à segunda rodada do Aberto da Austrália

Mesmo sem apresentar o seu melhor nível de tênis, o sérvio #1 Novak Djokovic estreou no Australian Open com tranquilidade. Enfrentando o qualifier norte-americano #231 Mitchell Krueger, Nole triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 2h03 de confronto, e deu o pontapé inicial em sua caminhada rumo ao heptacampeonato em Melbourne. O encontro desta terça-feira (15) foi o primeiro entre os tenistas.

Djokovic começou a partida levando um susto. Cometendo alguns erros bobos, o número um do mundo foi quebrado no terceiro game e viu Krueger fazer 2/1. Porém, sem deixar o norte-americano abrir vantagem, Nole devolveu o break logo no game seguinte e igualou o marcador.

A partir daí, o duelo seguiu equilibrado até o oitavo game, quando o sérvio passou a atuar com mais firmeza, voltou a conquistar uma quebra e abriu 5/3. Sacando para a parcial, precisou de três set points para fechar em 6/3 e largar na frente.

Embalado com a vitória no set anterior, Djokovic quebrou o saque de Krueger no game inicial e abriu 2/0. Dominando a maioria das trocas de bola, Nole pressionou o adversário e obteve novo break. Liderando com folga, fechou em 6/2 sem dificuldades.

Apesar da disparidade técnica entre os tenistas, o norte-americano não se entregava e buscava equiparar o jogo. Foram seis break points salvos ao todo nos dois primeiros games do terceiro set, quatro deles em um game que durou mais de 14 minutos.

Entretanto, isso não foi o bastante para segurar o sérvio, que depois de oito chances finalmente conseguiu a quebra. Controlando as ações, o líder do ranking quebrou Krueger pela segunda vez consecutiva, ganhou quatro games em sequência e abriu 5/2.

Servindo para a vitória, o principal favorito ao título fechou em 6/2 sem perder nenhum ponto e comemorou como sempre, distribuindo corações aos torcedores presentes na Rod Laver Arena.

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, o hexacampeão medirá forças com o wildcard francês #177 Jo-Wilfried Tsonga, que derrotou o eslovaco #40 Martin Klizan por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (5), em 2h26.

Djokovic e Tsonga já se enfrentaram 22 vezes no circuito da ATP. A principal delas foi justamente na final em Melbourne, há onze anos atrás. Naquela ocasião, Nole levou a melhor por 3 sets a 1 e levantou o troféu. No total, são 16 vitórias do sérvio contra seis do francês.