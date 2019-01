Pliskova domina compatriota Muchova na primeira rodada no Aberto da Austrália

Karolina Pliskova, número sete da WTA, continuou seu começo perfeito em 2019. Nesta terça-feira (15), a ex-número um despachou a jovem compatriota #141 Karolina Muchova, por 6/3 e 6/2, para alcançar a segunda rodada do Australian Open.

"Acho que comecei muito bem hoje", disse Pliskova durante sua entrevista na quadra. "Eu estava me sentindo ótima, mesmo no warm-up!". Pliskova deu início à sua temporada com seu segundo troféu no Brisbane International, seu décimo segundo título geral na carreira, e trouxe sua boa forma para a Melbourne Arena, precisando de apenas 1h09 para avançar.



"Acho que é um bom começo. Estou feliz por ter poupado algum tempo na quadra e não ter passado muito tempo aqui, mas é sempre difícil jogar com uma menina tcheca. Eu diria que tenho sorte porque eu estou sempre jogando contra elas em todos os torneios, então estou feliz por ter vencido aqui.", disse.

A qualifier Muchova vinha de um resultado impressionante em Slam, já que venceu Muguruza no último US Open. Tentando impor seu jogo rápido contra a 'Ace Queen', as duas tchecas trocaram quebras de saque antes de Pliskova encontrar o equilíbrio, salvando um break point no sétimo game para sacar para o set de abertura.

Muchova continuou a lutar contra Pliskova pressionando o seu saque, mas a ex-número um do mundo resistiu, levando uma vantagem de 4/0 no segundo set, garantindo a vitória em seu segundo match point.

"Depois do período de entre safra, todo mundo está ansioso por esses torneios na Austrália. Eu estou sempre feliz por jogar aqui; não sei por quê, mas eu sempre jogo um tênis bom aqui, e a atmosfera é sempre muito boa. Estou sempre feliz por voltar", disse.

Com as suas dois treinadoras Rennae Stubbs e Conchita Martinez no seu box, Pliskova fez 21 winners e 15 erros não-forçados, enquanto Muchova conseguiu 17 winners e 22 erros não-forçados. Com 71% de aproveitamento no seu primeiro saque, a quadrifinalista de 2018 foi igualmente impressionante no seu segundo saque, com apenas seis pontos permitidos em dois sets.

O próximo desafio para Pliskova será a #89 Madison Brengle, que passou na primeira rodada pela #133 Misaki Doi.