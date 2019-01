Halep afasta ‘fantasma’ Kanepi e vence primeira desde agosto

Cerca de cinco meses depois de perder na primeira rodada do US Open, a #1 Simona Halep reencontrou sua antiga algoz na primeira rodada do Australian Open. A romena começou atrás no placar, mas conseguiu buscar a virada diante da estoniana #71 Kaia Kanepi e fechou com as parciais de 6/7 (2), 6/4 e 6/2 em 2h11 de partida.

Halep estava sem vencer desde agosto, em Cincinnati, e havia perdido nas estreias dos últimos quatro torneios que disputou. A romena sofreu com uma lesão nas costas no final da temporada passada e sequer pôde disputar o WTA Finals. Além disso, a atual número um do mundo está atualmente sem técnico, depois de encerrar o trabalho com Darren Cahill no fim do ano passado.

Número um do mundo e atual vice-campeã em Melbourne, Halep tem 1.300 pontos a defender durante as duas semanas de competição. Com a vitória da romena nesta terça-feira (15), cai de 11 para oito o número de candidatas ao topo do ranking depois do torneio. Halep segue ameaçada por Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, enquanto Caroline Wozniacki, Daria Kasatkina e Aryna Sabalenka não podem mais alcançá-la.

Embora Halep tenha começado a partida pressionando bastante o saque de sua adversária e confirmando o serviço de zero, a romena não conseguiu abrir uma vantagem considerável. Após os primeiros quatro games, o placar mostrava empate por 2/2, com uma quebra para cada lado. A sequência do primeiro set foi de domínio das sacadoras e a maior parte dos games era definida rapidamente.

Quando Halep já perdia por 6/5, a romena teve seu serviço bastante pressionado. Kanepi chegou a ter dois set points, que tiveram roteiro parecido. Foram bons saques da romena e pontos longos que terminaram com erros não-forçados da estoniana. Ainda que a número um do mundo tenha ganhando confiança depois de confirmar o saque, foi Kanepi quem dominou o tiebreak e não perdeu pontos em seu serviço para definir a parcial.

Depois de tentar equilibrar a disputa na potência dos golpes, Halep preferiu apostar em sua solidez do fundo de quadra e esperar pelos erros da adversária, que de fato aconteceram. A número um do mundo teve mais paciência na construção dos pontos, prolongou o maior número de ralis e conquistou duas quebras importantes no último set para consolidar a virada. Ainda que Kanepi tenha liderado nos winners por 40 a 25, a estoniana terminou o jogo com 62 erros não-forçados contra apenas 19 da romena.

A próxima oponente de Halep em Melbourne é a embalada norte-americana Sofia Kenin, que venceu a russa Veronika Kudermetova por 6/3, 3/6 e 7/5 em 2h06 de partida. Kenin tem apenas 20 anos, conquistou seu primeiro título de WTA no último sábado em Hobart e está com o melhor ranking da carreira ao ocupar o 37º lugar. Halep e Kenin jamais se enfrentaram.