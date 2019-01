Sasnovich vence Kontaveit com autoridade e avança no Australian Open

Em mais uma campanha de alto nível no Australian Open, a #33 Aliaksandra Sasnovich, de 24 anos, volta a vencer, garantindo sua vaga na terceira rodada do torneio australiano após vencer a #20 Anett Kontaveit, da Estônia, por dois sets a zero nesta terça-feira (15), com parciais de 6/3 e 6/3, em partida de 1h22.

A bielorrussa concluiu sua trigésima partida contra uma top 20 com um triunfo, tendo agora 12 vitórias - em 2019, foram três confrontos, sendo eliminada apenas em um. Com o resultado, ela já defende seus pontos conquistados na edição de 2018, atingindo a terceira rodada de um Major pela quarta vez na carreira, a segunda no torneio da Austrália. Além disso, foi a sétima partida realizada entre Sasnovich e Kontaveit, em que a bielorrussa pôde desempatar o H2H, possuindo quatro vitórias contra três derrotas.

Em quadra, Sasnovich mostrou um alto nível de tênis, distribuindo winners em maior quantidade em relação aos seus erros, além de um serviço eficaz, especialmente no primeiro saque. Ao todo, foram 29 bolas vencedoras e 20 erros não-forçados, contra apenas 15 winners e 22 erros não-forçados de Kontaveit.

No saque, Sasnovich marcou quatro aces, garantindo a ela a sexta posição no ranking de melhores sacadoras da WTA, apesar de ser a segunda tenista com mais duplas faltas, atrás apenas da tcheca Petra Kvitova.

Na terceira rodada, Aliaksandra Sasnovich enfrentará a #42 Anastasia Pavlyuchenkova, da Rússia, que eliminou a favorita, #9 Kiki Bertens. Sasnovich perdeu os dois confrontos realizados contra a jogadora russa.