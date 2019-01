Stephens atropela Babos no terceiro dia do Australian Open

Uma das nove tenistas a ainda brigarem pelo posto de #1 do ranking mundial, a #5 Sloane Stephens deu mais um importante passo em sua chave. Na noite desta terça-feira (15), a americana eliminou a húngara #65 Timea Babos em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h37 de partida na Rod Laver Arena pela segunda rodada do Australian Open.

O resultado deixa Babos sem vitórias contra top 10 nas últimas 52 semanas, com a última tendo vindo no Australian Open de 2018, contra a americana CoCo Vandeweghe. Para Stephens, o placar garante sua primeira partida na terceira rodada desde 2014, quando atingira as oitavas pela segunda vez na carreira, repetindo o feito de 2013.

No confronto, a americana foi capaz de manter sua consistência, permitindo que Babos cometesse inúmeros erros, o que gerou um placar confortável para a top 10 durante o embate. Ao todo, a húngara cometeu 44 erros não forçados em apenas 16 games, com apenas 13 winners, contra 15 bolas vencedoras e 21 erros não forçados da atual top 10.

Na terceira rodada, Sloane Stephens enfrentará a cabeça-de-chave 31 do Slam, a croata #31 Petra Martic, que passou pela jovem tcheca #67 Marketa Vondrousova em sets diretos. No único confronto entre as duas, ocorrido em Cincinnati 2013, a americana venceu a partida em três sets.