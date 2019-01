Em jogo de alto nível, Federer bate Evans e segue firme no Aberto da Austrália 

Depois de uma estreia tranquila, o suíço #3 Roger Federer passou por um teste de alto nível na segunda rodada do Australian Open. Enfrentando o qualifier britânico #190 Daniel Evans em um dia inspirado, o dono de seis títulos em Melbourne precisou suar a camisa para vencer por 3 sets a 0, parciais de 7/6(5), 7/6(3) e 6/3, em 2h35.

Jogando solto, Evans equilibrou as ações no primeiro set. Com os tenistas sacando muito bem, quase não houveram chances para ambos os lados. O único break point foi a favor de Federer, quando vencia por 6/5 e chegou ao set point, mas viu o britânico frustrar seus planos com uma ótima combinação de saque e voleio.

Depois de 12 games disputados a decisão foi para o tie-break, onde houve um festival de mini quebras. Foram nove no total. No final, Federer levou a melhor e fechou a parcial em 7/6(7-5).

Embalado, o suíço começou o segundo set quebrando o adversário logo de cara. Salvando break points no quarto game, o ex-número um do mundo manteve a liderança no placar e abriu 3/1. A partir daí, confirmou seus games de saque com tranquilidade e seguiu em vantagem.

Após desperdiçar três set points quando vencia por 5/3, Federer serviu para a parcial no décimo game. Foi então que Evans elevou seu nível novamente e, com uma passada sensacional, chegou ao break, empatando o set em 5/5. Assim como anteriormente, os tenistas foram para a decisão no tie break.

Dominante desde os pontos iniciais, Federer liderou o game desempate com folga. Com duas mini quebras conquistadas, abriu 6-3 e encaminhou a vitória. Sem sustos, fechou em 7/6 (7-3) com um ace a 196 km/h.

Sem esbanjar o poder de reação dos outros dois sets, Evans foi presa fácil no terceiro. Contando com um erro bobo do britânico, o suíço obteve a quebra no terceiro game e abriu 4/1. Fazendo valer a superioridade no marcador, Federer sacou para a partida e dessa vez não titubeou. Fechou o game sem perder nenhum ponto e selou o triunfo por 6/3.

Na terceira rodada, o hexacampeão do Aberto da Austrália enfrentará o #50 Taylor Fritz, que passou pelo #32 Gaël Monfils em quatro sets.