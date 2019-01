Bia Haddad não resiste e é eliminada por Kerber no Australian Open

Enfrentando uma tenista top 10 pela sexta vez na carreira, a brasileira #195 Beatriz Haddad Maia lutou, tentou resistir ao forte arsenal da adversária, mas foi eliminada do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano. Em uma partida muito sólida, a alemã #2 Angelique Kerber triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h21.

Com as quatro vitórias conquistadas em Melbourne, contabilizando os jogos do qualifying, Haddad Maia garantiu o ganho de aproximadamente 21 posições no ranking, subindo de #195 para #174. A brasileira alcançou o top 60 no ano passado, antes de ficar meses parada por conta de uma lesão nas costas.

Não faltou entrega para a brasileira. Sendo pressionada desde o início pela número dois do mundo, Bia salvou muitos break points na primeira parcial. Foram dez no total. Em contrapartida, cometeu erros em grande escala, o que acabou comprometendo seu desempenho.

Sólida e intransponível, Kerber não deu uma chance de quebra sequer para a brasileira. Com dois breaks obtidos ao longo do set, no segundo e no oitavo game respectivamente, a alemã fechou em 6/2 e largou na frente no duelo.

Haddad Maia voltou para a segunda parcial mais consistente e diminuiu o número de erros, mas esbarrou em uma alemã que atuou de forma incrível durante toda a partida. A brasileira chegou a ter um break point logo no terceiro game, mas não conseguiu aproveitá-lo.

A única quebra do set foi a favor de Kerber, no oitavo game. Com a vantagem no placar, a cabeça de chave número dois sacou para a vitória e, após uma longa troca, fechou em 6/3.

Na terceira rodada do Aberto da Austrália, a campeã da edição de 2016 terá pela frente a wildcard #240 Kimberly Birrell, tenista da casa, que surpreendeu a croata #29 Donna Vekic por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. Esse será a primeira vez que as duas se encontram no circuito.