Garcia confirma favoritismo e passa por Hives no Australian Open

Aproveitando uma chave favorável, a #19 Caroline Garcia quebrou a sequência ruim do início de 2019 e já está na terceira rodada do Australian Open. Em uma quadra 1573 lotada, ela dominou a jovem australiana #225 Zoe Hives. Com duplo 6/3, a francesa precisou de 1h07 para confirmar seu favoritismo nesta quarta-feira (16).

Depois de um início fulminante (4/0), ajudada pela tensão da rival, a francesa de origem portuguesa teve um pequeno susto ao ter o seu serviço quebrado no 4/1. Mais potente e muito eficiente no serviço (cinco aces, 74% de aproveitamento no primeiro saque), ela controlou a sua adversária, que só teve um winner com um potente backhand.

"Hoje (quarta-feira), fiquei bastante feliz, consegui colocar o meu jogo em prática, jogar um pouco melhor sendo mais agressiva em momentos importantes para colocá-la sob pressão", disse Caroline Garcia na sua entrevista pós-jogo.

O importante para a francesa número 19 da WTA é recuperar o ritmo depois de um caótico começo de temporada com duas derrotas na primeira rodada tanto em Shenzhen como em Hobart. E as suas duas primeiras vitórias no torneio australiano em rápidos quatro sets permitiram que ela se tranquilizasse com o nível de tênis apresentado.

"Hoje, os golpes foram melhor executados, mais potentes, precisos e mais limpos", comentou Caroline Garcia sobre sua performance. "É importante para mim, significa que fisicamente, estou bem, estou comprometida e tenho boas chances de avançar no torneio".



Na próxima rodada, Garcia enfrentará mais uma rodada acessível: enfrenta a estadunidense #35 Danielle Collins, que passou pela compatriota #123 Sachia Vickery, parciais de 6/3 e 7/5.