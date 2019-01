Impecável, Nadal triunfa sobre Ebden e avança à terceira rodada do Australian Open

Após duas desistências em torneios preparatórios, o espanhol #2 Rafael Nadal chegou ao Australian Open com uma série de questionamentos sobre qual seria seu desempenho. Nesta quarta-feira (16), o 'Toro Miúra' mostrou que veio para brigar pelo seu segundo título em Melbourne. Jogando de forma impecável, Nadal derrotou o australiano #48 Matthew Ebden por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1h56 de partida, e avançou de fase no primeiro Grand Slam da temporada.

Buscando jogar com agressividade, Ebden equilibrou o máximo possível as ações no set inicial. O australiano chegou a ter triplo break point no sétimo game, mas esbarrou em um Nadal atuando em alto nível. O espanhol se salvou, confirmou seu saque e obteve a quebra no game seguinte. Servindo para a parcial, fechou em 6/3 com uma bola vencedora de forehand.

Embalado com a vitória no set anterior, o 'Toro Miúra' dominou. Com um break no terceiro game, abriu 3/1 e passou a liderar o marcador. Sólido do fundo da quadra, Nadal não deu descanso ao australiano. Voltou a quebrá-lo no sétimo game e, com tranquilidade, fechou a segunda parcial em 6/2.

Com golpes afiadíssimos, o espanhol seguiu no controle. Assim como no segundo set, o ex-número um do mundo quebrou o adversário no começo. Vencendo por 3/1, Nadal teve a chance de conquistar outro break, mas errou um smash na mão e viu Ebden ganhar uma sobrevida.

No fim das contas foi apenas um susto. O canhoto de Manacor conquistou a quebra no sétimo game e fez 5/2. Servindo para selar o triunfo, salvou um break point e, com outro belo winner, fechou novamente em 6/2.

Na terceira rodada do Aberto da Austrália, o campeão da edição de 2009 medirá forças com outro tenista da casa, o #29 Alex de Minaur, que ganhou uma batalha de cinco sets contra o qualifier suíço #166 Henri Laaksonen. Nadal e de Minaur já se enfrentaram uma vez, curiosamente em outro Major. O confronto foi no ano passado, em Wimbledon. Naquela ocasião, o espanhol levou a melhor por 3 sets a 0.