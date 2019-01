Cilic vence McDonald em quatro sets e vai à terceira rodada do Australian Open

O croata #7 Marin Cilic venceu sua segunda partida no Australian Open na madrugada desta quarta-feira (16). Vice-campeão em 2018, ele derrotou em sets diretos o jovem norte-americano e ex-campeão da NCAA, #79 Mackenzie McDonald com parciais finais de 7/5, 6(9)/7, 6/4 e 6/4 depois de 3h37 de embate.



Em jogo tenso e equilibrado, Cilic se viu em situações desafiadoras, principalmente após o segundo set, no qual desperdiçou a chance de conquistar um set point que lhe garantiria a vantagem de dois a zero e viu McDonald igualar o placar.

O mesmo desempenho alto do adversário continuo na terceira etapa, decidida muito por conta dos 14 winners disparados por ele no período. O saque foi a melhor artimanha de Cilic no set decisivo, com ele disparando nove aces para diminuir a chance do jovem americano e enfim fechar o placar.

Cilic terá como adversário na próxima rodada o espanhol #28 Fernando Verdasco em Melbourne. Mais cedo, o natural da cidade de Madrid marcou 6/1, 7/6 (7-2) e 6/3 sobre o moldavo #96 Radu Albot em 2h28.

Cilic e Verdasco tem um retrospecto anterior de 16 partidas. Nove delas foram vencidas pelo número sete do mundo, incluindo os quatro últimos embates. A última vitória de Verdasco aconteceu em 2015, pelo Masters 1000 de Madri. Esse será o primeiro duelo entre eles dentro de torneios da série Grand Slam.