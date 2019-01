Svitolina passa fácil por Kuzmova e avança no Aberto da Austrália

A ucraniana #7 Elina Svitolina abriu o dia do Aberto da Austrália na Rod Laver Arena para sua partida de segunda ronda contra a #48 Viktoria Kuzmova. Svitolina precisou de apenas 1h06 para vencer por 6/4 e 6/1 nesta quinta-feira (17), e garantir vaga na terceira ronda do Slam.

Svitolina precisou superar o começo lento e as ótimas pancadas vindas da raquete da eslovaca para sair com a vitória. Sacando muito bem e fazendo ótimas devoluções, a ucraniana apenas manteve-se na baseline e esperou os momentos certos para ir a rede finalizar algum ponto. A ucraniana enfrentou apenas três break point em toda a partida (todos na primeira parcial) e contou com seis break points a seu favor (converteu três, um na primeira parcial e dois na segunda).

Ao todo foram disputados 108 pontos, Elina venceu 65 (60%). A ucraniana disparou 24 winners e contou com a ajuda de 26 erros não forçados da eslovaca. Svitolina fez oito aces e ganhou cinco pontos gratuitos com as dupla faltas de Kuzmova.

Com a vitória, Svitolina junta-se ao incrível lote de tenistas do topo na terceira ronda do Australian Open e tem como próximo desafio a #42 Zhang Shuai e a #101 Krystina Pliskova.