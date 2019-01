Osaka bate Zidansek e continua campanha segura no Australian Open

Uma das principais concorrentes a liderar o ranking ao fim do Australian Open, o #4 Naomi Osaka continua sua jornada com firmeza. Na madrugada desta quinta-feira (17), a japonesa venceu a #78 Tamara Zidansek, da Eslovênia, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h04 de partida, pela segunda rodada do Aberto da Austrália.

Osaka já acumula nove vitórias consecutivas em Grand Slams devido ao seu sucesso no último US Open. No torneio australiano, ela alcança a terceira rodada pela terceira vez na carreira, repetindo as campanhas de 2016 e 2018, mas agora podendo quebrar seu recorde e chegar às oitavas pela primeira vez, além de melhorar ainda mais a sua pontuação no ranking, podendo finalizar o Australian Open como número um do mundo. Na conjuntura atual, a japonesa terminaria como número três, atrás de Simona Halep e Sloane Stephens.

Em quadra, nenhuma das tenistas obteve um excelente nível de tênis, mas a top 10 conseguiu uma melhor postura nos momentos mais importantes, impondo um tênis agressivo o bastante para converter as quebras de saque e manter seus serviços com conforto. Ao todo, ela cometeu 23 erros não-forçados e 17 winners, contra 26 erros e 13 bolas vencedoras de Zidansek, que fez dois aces e duas duplas faltas na partida contra seis aces e apenas uma dupla falta de Osaka.

Na terceira rodada, a campeã do US Open de 2018 enfrentará a tenista de Taipei, a #28 Su-Wei Hsieh, que bateu a alemã #110 Laura Siegemund em sets diretos. Será o segundo encontro entre as tenistas, uma vez que em 2015, num ITF britânico jogado na grama, a japonesa venceu em três sets.