Coric bate Fucsovics sem sustos e avança no Aberto da Austrália

O croata #12 Borna Coric vai aumentando aos poucos seu recorde no Australian Open. Depois de avançar pela primeira vez no Grand Slam asiático ao superar Steve Darcis em sua estreia, o jovem tenista voltou a triunfar em Melbourne. Nesta quinta-feira (17), a vítima foi o húngaro #35 Marton Fucsovics, que em 2018 chegou até a segunda semana do torneio. Coric venceu o duelo por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 6/4, em 2h16 de partida.

Apesar de ter prevalecido em grande parte do jogo, o croata foi o primeiro a ser quebrado, após cometer uma dupla falta. Porém, pressionando o adversário, devolveu o break logo no game seguinte. Agressivo e sólido do fundo, Coric buscou um 40-15 a favor do húngaro no décimo game, e obteve nova quebra, fechando o set inicial em 6/4.

Sufocando Fucsovics, o croata dominou a segunda parcial. Com uma quebra no 2° game, abriu 3/0 no placar. Sem dar brechas para o oponente reagir, Coric administrou a vantagem e, contando com um erro não forçado do húngaro, fechou o set em 6/3 .

Assim como na parcial anterior, o jovem tenista obteve um break nos primeiros games, o que facilitou sua vida no restante do confronto. Com 79% dos pontos ganhos com o primeiro serviço, Coric frustrou todas as tentativas de Fucsovics. Fazendo valer a superioridade no marcador, o cabeça de chave número onze selou a vitória por 6/4 salvando uma quebra e demonstrando muita atitude.

Na terceira rodada do Aberto da Austrália, Coric enfrentará o sérvio #92 Filip Krajinovic, que bateu o #95 Evgeny Donskoy por três sets a zero.