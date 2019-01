Raonic vira e leva a melhor em cima de Wawrinka para avançar em Melbourne

A Rod Laver Arena foi palco de um dos encontros mais aguardados de segunda ronda no Australian Open. O suíço ex-top 10, #59 Stan Wawrinka e o #17 Milos Raonic, colidiram em um dos duelos mais dinâmicos do dia. Raonic levou a melhor ao vencer pelas parciais de 7/6(4), 6(6)/7 6/(11)/7 e 6(5)/7 em 4h07. O canadense venceu três dos últimos sete encontros com o suíço, mas ainda está na desvantagem no confronto direto: três a quatro.

Wawrinka precisou salvar três break points em seu primeiro game de serviço para sair sem desvantagem no placar logo no início da partida. Depois, o suíço voltou a salvar break point no oitavo game da parcial. Stanimal só conseguiu quebrar o serviço de Raonic no tie break onde levou a melhor: 7-4.

O suíço vencedor de três Slams manteve na baseline a fez visita à rede uma única vez (e levou o ponto). Stan venceu apenas 9% dos pontos em devolução no primeiro serviço de Raonic (2/22), e 31% no segundo serviço (4/13).

Na segunda parcial, Milos Raonic conseguiu finalmente quebrar o serviço do adversário já no terceiro game da parcial. Manteve a vantagem até o oitavo game, quando foi facilmente quebrado por 40-15. No tie break o canadense levou a melhor e venceu por 8-6. Raonic venceu 37 dos 73 pontos disputados na parcial.

O terceiro set foi o mais equilibrado. Nenhum break point enfrentando por nenhum tenista nos 12 primeiros games. No tie break, muitas oportunidades perdidas: Stan teve três chances de set point (6-5, 8-7 e 10-9), mas foi Raonic, que também perdeu muitas chances (7-6, 9-8 e 11-10) que fechou em 13-11. Em 69 minutos, Raonic fechou o set e passou a frente no placar.

Na quarta e última parcial, Stan quebrou o serviço do canadense no sexto game e chegou a servir para o set em 5-3. Servindo de forma ineficaz, o suíço sofreu a quebra e novamente a parcial foi para o tie break. Raonic conseguiu duas mini quebras para fechar o tie break por 7-5 e finalmente fechar a partida em três sets a um.

Raonic disparou 39 aces na partida e fez 84 winners. Venceu 28% dos pontos em bolas de devolução e 75% em bolas de serviço.

O canadense enfrenta na terceira ronda do Aberto da Austrália o francês #55 Pierre-Hugues Herbert, que despachou a grande promessa #35 Hyeon Chung, semifinalista em 2018, em partida de quatro sets.