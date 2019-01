Keys bate Potapova e segue à terceira rodada no Australian Open

A norte-americana #17 Madison Keys acabou com a festa da #90 Anastasia Potapova, de apenas 17 anos, e eliminou a russa na segunda rodada do Australian Open. Nesta quinta-feira (17), elas mediram forças na Melbourne Arena e a cabeça de chave 17 levou a melhor em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4, após 1h25 de partida.

Keys fez valer a maior experiência para ser mais consistente do que a jovem adversária. Ela terminou com mais aces (oito a seis) e bolas vencedoras (35 a 23) do que Potapova e também com menos duplas faltas (zero a seis) e erros não forçados (24 a 26).

O começo da partida foi bastante promissor para a norte-americana, que abriu 5/1 de cara. Potapova chegou a devolver uma quebra, mas não foi além e acabou superada. Porém, a russa não se abalou apesar da pouca idade e tratou de abrir 3/1 na segunda parcial. Keys não deixou barato, devolveu o break prontamente e depois ainda anotou outro para se colocar à frente na parcial e mais tarde concretizar o 2 a 0.

Na terceira rodada, Keys terá um interessante duelo com a belga #12 Elise Mertens, que também deixou pelo caminho uma tenista russa, eliminando a #91 Margarita Gasparyan em sets diretos, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h31 de duelo. A belga levou a pior na única vez que cruzou com a norte-americana, no US Open de 2017.