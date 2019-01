Halep vence mais uma batalha no Australian Open, bate Kenin e vai enfrentar Venus Williams

Dois dias depois de ter buscado a virada contra Kaia Kanepi em sua estreia no Australian Open, Simona Halep venceu mais uma batalha nesta quinta-feira em Melbourne para garantir vaga na terceira rodada. A número um do mundo precisou lutar por 2h31 para derrotar a embalada norte-americana de 20 anos, #37 Sofia Kenin, por 6/3, 6/7(5) e 6/4.

Atual vice-campeã, Halep tem 1.300 pontos a defender durante o Australian Open. Antes do início do torneio, 11 jogadoras disputavam a liderança do ranking em Melbourne. Após duas vitórias da romena, ela ainda é ameaçada por Sloane Stephens, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Elina Svitolina e Karolina Pliskova. A adversária da número um nesta quinta-feira (17) já venceu seus primeiros dois títulos da carreira em 2019: duplas em Auckland ao lado de Bouchard e simples em Hobart.

Halep foi superior em quadra durante o primeiro set. Mesmo colocando apenas 59% de primeiros serviços em quadra, a romena sequer enfrentou break points e cedeu somente seis pontos em seus games de serviço. A número um do mundo conseguiu uma quebra logo no primeiro game da partida e voltaria a pressionar o saque de sua adversária quando já vencia por 5/3 para fechar o set.

A vantagem da romena ficou ainda maior no segundo set, quando ela venceu 12 pontos em 14 possíveis nos três primeiros games da parcial para logo abrir 3/0. Na sequência, Kenin ganhou confiança depois de confirmar um longo game de saque e devolver a quebra. As sacadoras prevaleceram até o fim da parcial, mas a estadunidense encontrou bons ângulos para vencer o tie break por 7-5.

Ainda que Halep tenha criado quatro break points no começo do terceiro set, foi Kenin quem conseguiu a primeira quebra do set decisivo para liderar por 4/2. Entretanto, a norte-americana fez uma dupla falta e errou um forehand para perder o saque logo na sequência. Cada vez mais firme do fundo de quadra, Halep ganhou confiança e voltaria a quebrar antes de fechar o jogo e terminou a partida vencendo quatro games seguidos. A romena fez 33 a 32 em winners e terminou o jogo com 37 erros contra 47 da rival.

Halep terá na terceira rodada um confronto duríssimo contra a #36 Venus Williams, que venceu a francesa #46 Alizé Cornet por 6/3, 4/6 e 6/0. Tanto Halep quanto Venus já disputaram cinco partidas na história, e a norte-americana lidera o histórico contra a romena por 3 a 2