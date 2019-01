Barty abre trabalhos com vitória sobre Sakkari e avança às oitavas do Australian Open

O encontro de terceira ronda entre a #15 Ashleigh Barty e a #43 Maria Sakkari abriu o dia na Rod Laver Arena, arena principal do Australian Open. Barty, favorita do encontro e do público, fez demonstrou ótima forma para vencer por 7/5 e 6/1 em 1h22, nesta sexta-feira (18).

As tenistas jogaram durante toda a partida com o telhado fechado por conta da chuva e demoraram para encontrar o ritmo com a nova atmosfera, mas nem por isso deixaram de dar um tremendo show.

A partida começou apertada. Apesar de muito mais eficaz no serviço, Barry deixou a desejar nas devoluções, o que fez com que o jogo seguisse de uma forma igualitária. Com muitos break points desperdiçados por ambas as partes (três de cada lado), a parcial contou com três quebras de serviços: games três e 11 beneficiando a australiana e game quatro beneficiando a grega. Em 1h22, a australiana fechou a parcial e deu o primeiro passo na direção da segunda semana do torneio de casa.

Muito diferente da parcial anterior, Sakkari entrou para ao segundo set cometendo mais erros e levando em bolas fáceis. A grega sofreu duas quebras de serviço (games três e cinco) e tirou apenas quatro pontos do serviço de Barty durante toda a parcial, sendo facilmente batida por 6/1.

Ao todo a australiana disparou 13 aces e não comentou uma única dupla falta; Sakkari fez dois de cada.Barty marcou 24 winners para 20 erros não-forçados; a grega fez apenas nove winners e cometeu 26 erros não-forçados

Sakkari despede-se do torneio tendo em mente que fez ótimas partidas. A grega deve ocupar a 36º posição no ranking quando a atualização acontecer.

Barty, que também joga em dupla com a bielorrussa Victoria Azarenka, espera nas oitavas de final a vencedora do esperado encontro entre as ex-número um do mundo: #3 Caroline Wozniacki e #30 Maria Sharapova.