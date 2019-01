Federer avança às oitavas do Australian Open ao vencer Fritz com facilidade

Buscando seu terceiro título consecutivo no Australian Open, o #3 Roger Federer deu mais um passo rumo a seu recorde pessoal no torneio. Na madrugada desta sexta-feira (18), o ex-número 1 do mundo passou pelo #50 Taylor Fritz, dos Estados Unidos, em sets diretos, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/2, em apenas 1h28 de partida na abertura da sessão diurna da Rod Laver Arena.

O suíço já conquista sua sétima vitória consecutiva, dado seu alto desempenho na Hopman Cup, rendendo-lhe o título do torneio. No Australian Open, Federer já alcança o 17° triunfo em sequência, perdendo pela última vez para Novak Djokovic em 2016. Desde então, perdeu apenas nove sets ao longo das partidas, ainda não tendo perdido nenhum set na edição de 2019.

O atual número três do ranking da ATP fez a sua centésima partida na Rod Laver Arena, tendo perdido em nove ocasiões. Além disso, fará as oitavas de final pela 17° vez, falhando pela última vez em 2015, quando caiu para o italiano Andreas Seppi em quatro sets. No ranking, Federer luta para não cair para a sexta posição, precisando chegar às semis do Slam para voltar ao top 4.

Em quadra, o vencedor de 20 Grand Slams fez mais uma exibição de altíssimo nível, tendo um alto desempenho em todos os aspectos da partida, tendo 34 winners e apenas 14 erros não-forçados, junto com 10 aces e três duplas faltas, além de ter vencido 93% dos pontos com seu primeiro saque e 83% dos pontos na rede. Fritz, em contrapartida, conseguiu um nível satisfatório, mas não suficiente para bater o top 10, com 24 winners e 22 erros, além de oito aces, além de produzir um serviço a 224km/h, um dos mais rápidos da competição.

Na entrevista logo após a partida, Federer conseguiu puxar risos do público em diversos momentos, especialmente ao falar de seu filho, Lenny, que havia visitado o estádio durante a partida. Além disso, o suíço também disse algumas palavras sobre o jovem Alex de Minaur, que enfrentaria Rafael Nadal algumas horas depois. "É o momento dele para brilhar, mas ainda vou torcer para o Nadal. Eu amo esse cara", afirmou Federer.

Nas oitavas, o número 3 da ATP enfrentará o grego #15 Stefanos Tsitsipas, que eliminou o georgiano #20 Nikoloz Basilashvili em quatro sets. Os dois se enfrentaram apenas uma vez no circuito, e em 2019, quando o suíço venceu na Hopman Cup.