Sharapova prevalece e elimina atual campeã Wozniacki no Australian Open

Num dos jogos mais esperados do dia, a ex-número 1 do mundo, #30 Maria Sharapova conseguiu eliminar a atual campeã do Australian Open, a dinamarquesa #3 Caroline Wozniacki, em três sets, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3 em 2h28, na última partida da sessão diurna do quinto dia de jogos na Rod Laver Arena, no Australian Open, na madrugada desta sexta-feira (18).

A russa agora supera a campanha de 2018, em que caiu na terceira rodada para a alemã Angelique Kerber, e soma pontos no ranking, já avançando duas posições e indo para #28 na atual situação. Ela busca o bicampeonato em simples na Austrália, feito que apenas duas tenistas ativas possuem: Serena Williams, com sete títulos, e Victoria Azarenka, com dois títulos. Sharapova conquistou o Slam pela única vez em 2008, quando tinha apenas 21 anos, seu terceiro título de major na carreira.

Em quadra, a russa seguiu o esperado e foi a mais agressiva durante os três sets, conseguindo se sair com um desempenho melhor nos momentos mais decisivos, especialmente no terceiro set. Apesar de cometer inúmeros erros não forçados, Sharapova sofreu bem menos pressão de sua adversária, precisando salvar cinco break points, dos quais Wozniacki converteu três, enquanto a russa quebrou cinco vezes em 12 oportunidades diferentes, além de ter marcado 37 winners e 46 erros não-forçados contra apenas dez bolas vencedoras, e 21 erros não-forçados da dinamarquesa.

Em entrevista após a partida, a pentacampeã de Slams afirmou que já esperava uma partida complicada, já que Wozniacki havia sido a campeã e gostava de jogar nas condições em que estavam, mas que havia treinado o bastante para jogar esse tipo de partida e que não poderia confiar tanto na sua experiência para vencer, uma vez que a dinamarquesa possuía tanta experiência quanto ela própria.

Nas oitavas de final, Sharapova buscará alcançar as quartas de final pela primeira vez desde 2016. Para isso, precisará vencer a tenista da casa, a #15 Ashleigh Barty, que despachou a grega #41 Maria Sakkari em sets diretos. Será o segundo encontro entre as duas no circuito profissional. No último jogo, realizado em Brisbane 2018, a russa venceu em três sets.