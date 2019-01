Kvitova arrasa Bencic e avança à segunda semana do Australian Open

Petra Kvitova, cabeça de chave oito, e a Belinda Bencic abriram a sessão noturna do Aberto da Austrália na Melbourne Arena na madrugada desta sexta-feira (18). A tcheca de 28 anos venceu pelas parciais de 6/1 e 6/4 em 1h09. Kvitova lidera o confronto direto por 3 a 0.

Kvitova entrou em quadra como favorita a vencer o encontro com 64% das apostas a seu favor, mas foi a suíça que teve o apoio da torcida durante todos os momentos. A bicampeã da Hopman Cup (que acontece em Perth, Austrália), ouviu gritos de apoio em todos os pontos.

A tcheca mostrou o porquê de ser favorita a vencer o encontro disparando 12 winners e três aces na primeira parcial. Kvitova mostrou melhor desempenho no serviço, nas bolas de devolução, na construção de pontos e, principalmente, no quesito psicológico.

Bencic sofreu quebras em seu serviço nos games quatro e cinco e o mais perto que esteve de prejudicar o serviço de tcheca foi no segundo game, quando tirou dois pontos da tcheca. Ao todo foram três break points enfrentados pela suíça, que só foi capaz de salvar um.

Em uma segunda parcial equilibrada, Bencic entrou em quadra com postura de alguém que já fez parte do lote das 10 melhores do mundo. A suíça chegou a ser trabalho para Kvitova com winners decisivos e serviço aprimorado.

Apesar da ampla melhora, Bencic não foi capaz de parar a incrível performance da experiente tcheca e acabou por perder a parcial por 6/4 em 44 minutos jogados. Kvitova venceu um dos dois break points que teve a seu favor e salvou os dois que teve contra. A quebra aconteceu no sétimo game.

Ao todo Kvitova disparou 32 winners e cometeu 19 erros não-forçados e venceu 65 dos 109 pontos disputados. No serviço, a tcheca venceu 86% dos pontos com o primeiro e 64% com o segundo.

Apenas dois grandes rallies aconteceram durante toda a partida, algo que não surpreende muito, visto que ambas as jogadoras possuem grandes qualidades agressivas. Kvitova levou a melhor nas duas grandes trocas de bolas, mostrando que superioridade nos grandes pontos.

Petra Kvitova avança às oitavas de final do Australian Open com mais uma vitória tranquila e disputa uma vaga para as quartas com a americana de 17 anos, #87 Amanda Anisimova, que surpreendeu ao eliminar a #11 Aryna Sabalenka por 6/3 e 6/2. Anisimova venceu o único encontro que teve com a tcheca (no R32 Indian Wells da edição passada) em sets diretos (6/2 e 6/4).