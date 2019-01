Bautista Agut tem jogo tranquilo contra Khachanov e vai às oitavas no Australian Open

Campeão do ATP 250 de Doha, no Qatar batendo Novak Djokovic na semifinal, o #24 Roberto Bautista Agut segue embalado e, na madrugada desta sexta-feira (18), atingiu às oitavas de final do Australian Open alcançando a sua oitava vitória seguida no ano. O espanhol despachou o russo #11 Karen Khachanov, campeão do Masters 1000 de Paris no fim do ano passado, por 3 sets a 0 com parciais de 6/4, 7/5 e 6/4, após 2h08 de partida.

Bautista precisou de quatro match points para finalizar com uma quebra de serviço o jogo. Ele vinha de duas primeiras rodadas jogando cinco sets contra Andy Murray na estreia e o australiano John Millmann na segunda fase. Esta é a décima vez na carreira que Agut alcança as oitavas de final de um Slam. Ele nunca foi mais longe que esta fase em qualquer Major.

Seu adversário das oitavas de final será o atual vice-campeão, o #7 Marin Cilic, que virou após sair perdendo por dois sets a zero contra o espanhol #28 Fernando Verdasco. No confronto direto, Cilic lidera por quatro a um. Curiosamente, a única vitória de Bautista Agut foi em Melbourne, em 2016.