Collins continua surpreendendo, bate Garcia e elimina última francesa do Australian Open

Não há mais mulheres francesas nesta edição do torneio de simples do Australian Open. Última tenista do país na corrida, a #19 Caroline Garcia perdeu na terceira rodada. Em apenas 63 minutos, ela sofreu 6/3 e 6/1 para a #35 Danielle Collins na sessão noturna da Margareth Court Arena desta sexta-feira (18). A norte-americana, que entrou no circuito no ano passado depois de ter dado prioridade aos seus estudos, continua neste Grand Slam, o primeiro em que ela conseguiu ganhar um jogo na carreira

Na Margaret Court Arena, não havia comemorações francesas na imagem final. Como muitas vezes em vários meses, Caroline Garcia não conseguiu desenvolver seu melhor tênis. Muito rapidamente, ela mostrou principalmente sinais de aborrecimento. E após a perda do primeiro set, onde viu Danielle Collins pagar a primeira quebra da partida, a ex-top cinco foi incapaz de reagir. Pior, ela se afundou nos seus erros.

Dominada pela americana,Garcia teve seu serviço quebrado logo de chegada. E se ela teve um começo lento para finalmente entender o jogo de sua oponente, a atitude positiva não durou muito tempo. Collins não duvidou e rapidamente assumiu a controle das ações para continuar sua jornada.

A americana está pela primeira vez nas oitavas de final de um Grand Slam, onde enfrentará a #3 Angelique Kerber, que atropelou a #240 Kimberly Birrell na terceira rodada, com 6/1 e 6/0. Eliminada pela terceira vez antes das oitavas de um Grand Slam, Garcia permanece com suas dúvidas e seu momento péssimo no circuito.