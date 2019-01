Aniversariante do dia, Kerber atropela Birrell e avança em Melbourne

Atualmente ocupando a segunda posição do ranking WTA, a alemã #2 Angelique Kerber comemorou seu aniversário de 31 anos na quadra principal do Australian Open, a Rod Laver Arena. Kerber esmagou a adversária australiana #240 Kimberly Birrell ao vencer pelas parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 60 minutos de partida nesta sexta-feira (18).

Favorita total do encontro, Kerber contou com grande parte da torcida, mesmo enfrentando uma das tenistas da casa. Angie sabe bem como vencer na Austrália e deixou isso claro durante toda a partida. A alemã juntou-se ao lote de tenistas top 10 a avançar às oitavas do Slam (com ela passaram a Sloane Stephens e Petra Kvitova).

A superioridade da alemã foi tanta que ela perdeu apenas um game durante toda a partida - o terceiro da primeira parcial, quando Birrell foi capaz de confirmar o próprio serviço pela primeira e única vez.

Kerber não enfrentou um único break point durante toda a partida e teve cinco quebras de serviço a seu favor. Superior em muitos quesitos, inclusive na experiência em quadra, a alemã concluiu seu dia de trabalho sem precisar de grandes esforços.

Consistente, Kerber errou apenas nove bolas e disparou 17 winners. Birrell fez apenas 10 bolas vendedoras e mandou 30 erros não-forçados. A alemã venceu 78% dos pontos no primeiro serviço e 73% no segundo. Nas devoluções, Kerber ficou com 50% dos pontos nas bolas de primeiro serviço da australiana e com 60% nas bolas de segundo serviço.

Com a excelente vitória, Kerber avança às oitavas de final do Aberto da Austrália e enfrenta a americana #35 Danielle Collins em busca de uma vaga para as quartas. Collins vem de uma sólida vitória em cima da francesa #19 Caroline Garcia, e também já eliminou a #14 Julia Goerges.