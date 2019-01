Em um dos grande jogos do torneio, Cilic vira contra Verdasco e segue vivo no Australian Open 

Por pouco o croata #7 Marin Cilic não deu adeus ao Australian Open de forma precoce. Em um duelo disputadíssimo e repleto de reviravoltas, o vice-campeão da edição do ano passado chegou a estar com dois sets de desvantagem, mas reagiu e bateu o espanhol #28 Fernando Verdasco por 3 sets a 2, de virada, parciais de 4/6, 3/6, 6/1, 7/6 (8) e 6/3, em 4h18 de partida, nesta sexta-feira (18).

Procurando surpreender e acuar o adversário, Verdasco entrou em quadra adotando uma postura agressiva. Jogando um tênis de alto nível, o espanhol foi soberano nos dois primeiros sets. Sacando com muita firmeza (foram 27 aces no total) e aproveitando as chances de quebra, fechou em 6/4 e largou na frente.

A segunda parcial foi quase idêntica a primeira. Dessa vez, Verdasco cometeu menos erros não forçados do que Cilic, o que acabou sendo um diferencial no resultado. Com um break conquistado, apenas administrou a vantagem para fechar em 6/3 e abrir 2 sets a 0.

Foi então que o espanhol relaxou e pagou caro por isso. Sem demonstrar o bom desempenho de antes, foi atropelado pelo croata. Conseguindo duas quebras e vencendo 100% dos pontos com o 1° serviço, Cilic fechou a terceira parcial em 6/1 e ganhou moral no jogo.

O quarto set foi o mais equilibrado e emocionante. Com ambos sacando muito bem e sólidos do fundo da quadra, não houve nenhum break point. Inevitavelmente, a decisão foi para o tie-break. Em um game desempate lá e cá, Cilic teve set points, mas esbarrou em um boa sequência do espanhol.

Contando com um erro no backhand do croata, Verdasco chegou ao match point. Entretanto, cometeu um dupla falta, perdeu a cabeça e viu o cabeça de chave número seis fechar a parcial em 7/6 (10-8).

Visivelmente abalado, o canhoto foi presa fácil no quinto set. Sofrendo uma quebra logo no início, ficou para trás no placar. Liderando por 3/0, Cilic fez valer a superioridade para sagrar-se vencedor. Salvando triplo break point no sétimo game, manteve-se na frente e selou o triunfo de virada por 6/3.

Nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o tenista da Croácia terá pela frente o espanhol #23 Roberto Bautista Agut, que faz uma ótima campanha em Melbourne e eliminou o russo #11 Karen Khachanov por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/5 e 6/4.