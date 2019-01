Aos 17 anos, Anisimova surpreende, domina Sabalenka e avança às oitavas de final

Jogando pela primeira vez a chave principal do Australian Open, a norte-americana #87 Amanda Anisimova é a grande sensação do torneio até então. Com apenas 17 anos, ela já está nas oitavas de final, garantindo a vaga nesta sexta-feira (18) ao atropelar a bielorrussa #11 Aryna Sabalenka, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 65 minutos.

Anisimova é a mais jovem tenista a alcançar as oitavas em um Grand Slam desde a austríaca Tamira Paszek, em 2007, e a mais nova a ir tão longe nas quadras do Melbourne Park desde a tcheca Nicole Vaidisova, em 2006. Ela também se tornou a primeira nascida nos anos 2000 a obter tal campanha em um dos quatro maiores torneios do circuito.

Mesmo com a pouca idade, foi a norte-americana que deu as cartas contra Sabalenka, terminando a partida com mais bolas vencedoras (21 a 12) e menos erros não forçados (9 a 13). Ela teve 73% de aproveitamento com o saque, anotando quatro aces e apenas uma dupla falta. Além disso, não foi quebrada uma vez sequer, salvando o único break point que encarou.

Com suas três vitórias em Melbourne, Anisimova dará um salto de mais de 20 lugares no ranking, saltando provisoriamente da 87ª para a 61ª colocação, a melhor da carreira. A premiação que recebeu até agora irá praticamente dobrar tudo o que faturou até agora na curta carreira profissional.

Sua próxima adversária na competição será a tcheca #8 Petra Kvitova, que eliminou suíça #49 Belinda Bencic. Anisimova venceu a canhota tcheca na única vez que ser cruzaram, ano passado em Indian Wells.