Serena Williams atropela Yastremska e chega às oitavas do Australian Open

A americana #16 Serena Williams segue imbatível no Australian Open. Na sessão diurna deste sábado (19), a heptacampeã do torneio bateu a jovem ucraniana #57 Dayana Yastremska por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h05 minutos de jogo. Serena só perdeu nove games em três partidas até agora.

A estratégia de Yastremska era tentar agredir Serena, tentando fazer com que a veterana corresse, mas não deu certo. Mantendo seu estilo de fundo de quadra e sendo letal com seu backhand, Williams levou o primeiro set com facilidade, aproveitando os muitos erros não forçados da adversária, o que possibilitou a quebra de serviço por duas vezes logo de cara, abrindo 4/0. Apesar de ter conseguido confirmar seu dois serviços seguintes, a ucraniana viu Williams fechar o set em 6/2, em apenas 28 minutos.

Mantendo a estratégia inicial no segundo set, a ucraniana voltou a errar demais, o que possibilitou à ex-número um do mundo ganhar o set com ainda mais facilidade do que o primeiro. Aproveitando seu segundo serviço de maneira quase que impecável, Serena não sofreu nenhuma ameaça de quebra de serviço e ainda quebrou o de Yastremska por três vezes, fechando o set em 6/1.

Com a vitória, Serena Williams avança no torneio e se qualifica ainda mais como uma das favoritas a conquistar o troféu. Ela enfrenta agora a romena #1 Simona Halep, que venceu sua irmã, a #36 Venus Williams, Serena detém ampla vantagem no confronto direto: oito a um em nove jogos.