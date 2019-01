Sem sustos, Nishikori elimina João Sousa e vai à quarta rodada do Australian Open

Buscando aproveitar a oportunidade de não defender nenhuma pontuação no Australian Open de 2019, o#9 Kei Nishikori se manteve firme e eliminou o português #44 João Sousa na madrugada deste sábado (19) em sets diretos, com parciais de 7/6(6), 6/1 e 6/2, em 1h58 de partida, na Margaret Court Arena pela terceira rodada do primeiro Grand Slam da temporada.

Já é a sexta vez consecutiva que Nishikori avança pelo menos às oitavas de final da competição, falhando pela última vez em 2011, quando perdeu para Verdasco na terceira rodada. Desde então, ele chegou às quartas três vezes, sua melhor campanha na carreira. Na atual edição, essa foi a primeira partida que o top 10 concluiu sem perder sets, tendo disputado duas maratonas de cinco sets nas rodadas iniciais. Com a vitória, o finalista do US Open 2014 desempatou o H2H contra Sousa, tendo agora duas vitórias em três confrontos.

Na partida, Nishikori foi extremamente sólido, com uma boa margem de erro e agressivo quando necessário. No primeiro set, o jogo se manteve equilibrado, com Sousa se mostrando candidato a levar a primeira parcial, salvando dois set points no tie break, mas não obtendo nenhuma oportunidade de converter o set. Nos sets seguintes, Sousa passou a sofrer com a parte física, pedindo por atendimento médico durante o segundo set devido a dores na coxa. Com isso, ele não mais conseguiu pressionar o japonês, que venceu os dois sets finais com conforto, perdendo apenas três games.

Na quarta rodada do Australian Open, que abre a segunda semana, Nishikori enfrentará o #24 Pablo Carreno Busta, que passou fácil pelo #13 Fabio Fognini. O japonês jamais enfrentou o espanhol no circuito profissional da ATP.