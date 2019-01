Muguruza supera começo turbulento e bate Bacsinszky rumo às oitavas do Australian Open

Apesar do atraso, a partida entre a espanhola #18 Garbiñe Muguruza e a #145 Timea Bacsinszky aconteceu de forma tranquila na Melbourne Arena. Muguruza, que havia jogado durante a madrugada em sua partida anterior, fez excelente performance e ficou apenas 1h56 em quadra, vencendo pelas perícia de 7/6(5) e 6/2, neste sábado (19), avançando às oitavas do Australian Open. O conforto direto entre as tenistas agora está em 4 a 1, beneficiando a espanhola.

Apesar do favoritismo da espanhola, Timea Bacsinszky é sempre uma adversária difícil. "Sempre que nos encontramos, a partida é de alto nível", disse Muguruza em sua entrevista pós-vitória.

Na primeira parcial aconteceram quatro quebras de serviço no período normal do jogo. No primeiro game, Muguruza perdeu seu serviço, no segundo foi a vez Bacsinszky. Depois as quebras aconteceram no game cinco (pesando em cima da espanhola) e no game oito (pesando em cima da suíça).

Bacsinszky chegou a ter set point nem 40-AD de 5/6, mas não foi capaz de converter e o time break teve início. Cinco minutos wurbas de serviço, três a favor de Muguruza que fechou o time break vencendo por 7-5 e a parcial em 7/6(5), em 1h10.

Na segunda parcial, Bacsinszky perdeu seu serviço logo no primeiro game e, apesar de recuperar logo na sequência, não conseguiu manter e sofreu mais duas quebras. Muguruza fechou o jogo em set terceiro match point: 6/2, 46 minutos.

Bacsinszky fez três aces e três dupla faltas; Muguruza ficou em um ace e duas dupla faltas. Muguruza disparou 28 winners e cometeu 37 erros não-forçados, um número que a prejudicaria se não fossem as 14 winners e 31 erros não-forçados da suíça.

Muguruza avança à segunda semana do Aberto da Austrália pela primeira vez em quatro anos e agora enfrenta a #7 Karolina Pliskova, que venceu em três sets a #27 Camila Giorgi.