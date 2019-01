Com direito a pneu no último set, Djokovic passa por Shapovalov e vai às oitavas em Melbourne

O sérvio #1 Novak Djokovic segue firmo rumo ao heptacampeonato no Australian Open. Em uma partida equilibrada, Nole fez valer sua experiência para passar pelo jovem canadense #27 Denis Shapovalov por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/4, 4/6 e 6/0, em 2h22 de partida neste sábado (19). Com o resultado, o número um do mundo mantém a escrita de nunca ter perdido na terceira rodada do Grand Slam australiano.

Shapovalov entrou em quadra disposto a adotar uma postura agressiva para surpreender o adversário. Porém, Djokovic foi quem tomou as rédeas do duelo. Com duas quebras logo no início, abriu 4/1. O canadense conseguiu reagir e devolveu um dos breaks, diminuindo a vantagem para 4/3. Mas não foi o bastante. Cometendo muitos erros, foi quebrado novamente e viu o sérvio fechar o set em 6/3.

A segunda parcial foi decidida no detalhe. Mais consistente e jogando com inteligência, Shapovalov equilibrou as ações. Sacando com firmeza, os tenistas confirmavam seus games sem oferecer break points. Vencendo por 5/4, Djokovic pressionou o canadense e prevaleceu no momento decisivo. Conquistando a única quebra do set, fechou em 6/4 e abriu 2 a 0 na partida.

Embalado, o número um do mundo começou o terceiro set fazendo 3/0 rapidamente. Porém, o que parecia quase resolvido se complicou. Escolhendo mal as jogadas e cometendo erros bobos, Nole perdeu a liderança no placar. Com uma dupla falta, perdeu seu serviço pela segunda vez e viu o canadense virar para 5/4. No terceiro set point, Shapovalov fechou em 6/4 com um winner de forehand.

Apesar de ter sido o primeiro a tirar um set do sérvio no torneio, a tentativa de reação do jovem tenista de 19 anos parou por aí. Assim como na parcial anterior, Djokovic foi ofensivo nas devoluções, voltou a atuar com solidez, e abriu 3/0. Sem achar armas para incomodar o líder do ranking, Shapovalov foi presa fácil. Com mais dois breaks, Nole somou seis games seguidos e aplicou um pneu (6/0), selando a vitória diante da promessa do Canadá.

Nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o sérvio irá enfrentar o russo #16 Daniil Medvedev, que eliminou o belga #22 David Goffin em sets diretos, parciais de 6/2, 7/6 (3) e 6/3.