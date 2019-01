Com atuação convincente, Zverev vence Bolt e avança no Aberto da Austrália 

Na manhã deste sábado (19), o #4 Alexander Zverev se classificou para as oitavas de final do Australian Open. Enfrentando o wildcard australiano #159 Alex Bolt, sensação do torneio até aqui, o alemão triunfou com tranquilidade por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/2, em 1h52 de partida. Com o resultado, Sascha superou a campanha do ao passado, quando caiu na terceira rodada.

Vindo de uma vitória sofrida contra Jeremy Chardy na rodada anterior, Zverev entrou em quadra disposto a comandar o jogo. E assim foi. Mesmo tendo sido quebrado no primeiro set, o alemão não encontrou resistência do adversário. Obtendo três breaks e aplicando 10 winners, fechou em 6/3 após um erro não-forçado de Bolt.

Zverev seguiu controlando as ações na segunda parcial. Dessa vez, precisou apenas de uma quebra para prevalecer diante do australiano. Controlando muito bem a vantagem no marcador, perdeu apenas oito pontos em seus games de saque e resistiu à pressão de Bolt. Servindo para o set, salvou break point e fechou novamente em 6/3.

O panorama se manteve no terceiro. Com números parecidos, o fator decisivo foi a capacidade de aproveitar as chances ao longo da parcial. Enquanto Bolt desperdiçou quatro break points, Sascha obteve duas quebras e abriu 5/2. Sem dificuldades, chegou ao triplo match point e, com um saque a 193 km/h, selou a vitória por 6/2.

Por uma vaga nas quartas de final do 1° Grand Slam da temporada, Zverev medirá forças com o canadense #17 Milos Raonic, que bateu o francês #53 Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (6). Esse será o terceiro encontro entre os tenistas no circuito.