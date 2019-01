Raonic passa sem sustos por Herbert e se garante nas oitavas

Com bom histórico de participações no Australian Open, o #17 Milos Raonic garantiu mais uma vez seu lugar nas oitavas de final em Melbourne. O canadense conquistou sua terceira vitória seguida ao superar o francês Pierre-Hugues Herbert por 6/4, 6/4 e 7/6(6), em 2h01 de partida, neste sábado (19).

Em sua nona participação no Australian Open, Raonic chega pela sexta vez às oitavas. Ele já foi semifinalista no ano de 2016, parou nas quartas em 2015 e 2017, além de parar nas oitavas em outras duas oportunidades.

Ex-número 3 do mundo, Raonic aparece atualmente no 17º lugar do ranking. O jogador de 28 anos não defende resultados em Melbourne, já que foi eliminado ainda na estreia da edição passada, e já garantiu 180 pontos por sua participação. Caso chegue às quartas, o canadense fará 360 pontos e irá se aproximar do 12º lugar.

Algoz de Nick Kyrgios e Stan Wawrinka nas rodadas iniciais em Melbourne, Raonic teve mais uma grande atuação. O canadense disparou 23 aces contra apenas oito de Herbert, liderou a contagem de winners por 51 a 32, além de terminar a partida com apenas 12 erros não-forçados contra 18 do rival. Embora tenha sofrido uma quebra de serviço no único break point que enfrentou, Raonic não correu riscos e quebrou três vezes o saque do francês.

Na próxima rodada, Raonic enfrentará o #4 Alexander Zverev, que passou em três sets pelo wildcard #159 Alex Bolt. O confronto direto entre os tenistas está empatado em um a um.