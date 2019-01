Coric bate Krajinovic de virada e garante vaga nas oitavas do Australian Open

Depois de ter quebrado o tabu de nunca vencer uma partida no Australian Open, o #12 Borna Coric embalou no torneio. Enfrentando o sérvio #92 Filip Krajinovic, o jovem tenista triunfou por 3 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/3, 6/4 e 6/3, em 2h43 de duelo. Essa já é a melhor campanha do croata em Melbourne e em qualquer Grand Slam desde que se profissionalizou.

Krajinovic atropelou no primeiro set. Sólido e agressivo do fundo da quadra, o sérvio contou com inúmeros erros de Coric para obter dois breaks e liderar o placar desde o início. Sem muito esforço, fechou em 6/2 e largou na frente.

O croata voltou para a segunda parcial com outra postura. Somando mais winners e reduzindo pela metade o número de erros, passou a dominar a partida. Com um quebra nos primeiro games, abriu 4/1 e encaminhou a vitória. Sacando com firmeza, fechou em 6/3 e empatou o confronto.

O terceiro set foi muito equilibrado e acabou decidido por uma quebra. Ofensivo nas devoluções, Coric pressionou o adversário e conquistou o break no sétimo game. Fazendo valer a vantagem no marcador, chegou ao duplo set point e fechou em 6/4, levando os torcedores croatas presentes à loucura.

Embalado, o jovem tenista começou a última parcial com tudo. Obtendo duas quebras seguidas, fez 4/0 sem dificuldades e praticamente acabou com as chances do sérvio. Porém, ao devolver um dos breaks, Krajinovic reduziu a vantagem para 5/3 e parecia reagir no set. O que não aconteceu. Cometendo erros nos momentos cruciais, foi quebrado novamente e viu Coric fechar em 6/3.

Nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o cabeça de chave número doze terá pela frente o francês #30 Lucas Pouille, que venceu uma batalha de cinco sets contra o #149 Alexei Popyrin, tenista da casa. As parciais foram 7/6 (3), 6/3, 6/7 (10), 4/6 e 6/3.