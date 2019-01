Piscou? Kvitova atropela Anisimova e é primeira classificada às quartas do Australian Open

A partida entre a cabeça de chave 8, Petra Kvitova e a jovem de apenas 17 anos, a #87 Amanda Anisimova, abriu o dia de competição na Rod Laver Arena, quadra principal do Australian Open. Na noite do último sábado (19), Kvitova venceu com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos. Com a vitória a tcheca vinga-se da derrota sofrida na ronda de abertura do torneio de Indian Wells na edição passada e ajusta o confronto direto para 1 a 1.

Favorita para o encontro, cogitada para levantar o troféu e querida pelo público, Kvitova não podia reclamar da atmosfera. A tcheca fez mais uma extraordinária partida, digna de elogios.

Muito mais experiência que a jovem de apenas 17 anos que estava no lado oposto da rede, Kvirova não foi superior na partida em todos os quesitos e não hesitou em mandar bolas vendedoras de todas as formas: ace, forehand, backhand, na baseline ou na rede.

Kvitova quebrou o serviço de Anisimova já no primeiro game da partida e serviu de forma exemplar para confirmar a quebra e sair com vantagem prematura. O destaque da parcial foi o quinto game, que durou certa de sete minutos, a estadunidense precisou batalhar muito para confirmar o serviço e não ficar com desvantagem ampliada tão cedo. A americana sofreu outra quebra de serviço dois games depois e a tcheca serviu com eficiência para o sets fechando em 6/2, em 32 minutos.

Amanda Anisimova encerra campanha no Aberto da Austrália com excelente campanha e alcança na próxima atualização do ranking, novo recorde na carreira, entrando no top 70 (Foto: Divulgação/WTA)

E se o primeiro set da tcheca foi bom, o segundo foi perfeito. A tcheca quebrou o serviço da americana por três vezes (games três, cinco e sete) e não enfrentou um único break point durante toda a partida.

Kvitova fechou a segunda parcial por 6/1, em apenas 27 minutos e mostrou novamente que seu melhor tênis está a acontecer agora.

Kvitova fez uma dupla falta e também um ace em toda a partida; Anisimova zerou em aces e cometeu seis dupla faltas. Buscando ser agressiva, a americana cometeu 20 erros não forçados e cometeu apenas oito winners (sete no primeiro set); superior, Kvitova fechou com 18 winners e 15 erros não-forçados.

A campanha da jovem americana chega ao fim, mas ela deve sair com a cabeça erguida e venceu nomes como Lesia Tsurenko e Aryna Sabalenka.

Petra Kvitova segue no torneio e já garantida nas quartas espera a vencedora do encontro entre a #15 Ashleigh Barty e a #30 Maria Sharapova. Perguntada sobre quem prefere enfrentar, Petra respondeu: "Não importa muito. Seja quem for, será uma tremenda partida. O que importa é estar nas quartas, isso é o que estou pensando no momento". Partida de quartas de final deve acontecer na próxima segunda-feira (21).