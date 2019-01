Salve-se quem puder: Collins choca Kerber e vai às quartas do Aberto da Austrália

A Partida de oitavas de final entre a #2 Angelique Kerber e a #35 Danielle Collins aconteceu na madrugada deste domingo (20) na Margaret Court Arena, quadra secundária do Aberto da Austrália. Collins, que já havia despachado as cabeças de chave Goerges e Garcia, voltou a surpreender ao atropelar a campeã de 2016 com parciais de 6/0 e 6/2, em 55 minutos. Antes desta edição do Slam australiano, a estadunidense nunca havia vencido um jogo em majors.

Kerber era favorita por muitos quesitos. Seu ranking, conexão com o público australiano, conhecimento de court no torneio e experiência em Grand Slams foram os fatores que levavam o público geral a apostar em Angelique. A alemã, porém, nem se quer teve tempo de colocar todo esse favoritismo em quadra.

Na primeira parcial, Collins não deu qualquer chance para a alemã. Em apenas 20 minutos o set estava ganho: 6/0. Apesar da superioridade da americana, o nível de jogo apresentado por Angie foi dramático: cinco dupla faltas cometidas, juntas de nove erros não-forçados. Kerber venceu apenas 29% dos pontos com o primeiro serviço e assustadores 0% no segundo. Não disparou qualquer ace e fez apenas dois winners.

Kerber só soube que a partida já havia começado quando o segundo set começou. Logo de cara a alemã quebrou o serviço de Collins, que retribuiu logo em seguida. A partida parecia seguir um novo ritmo até o sétimo game, onde Collins voltou a quebrar o serviço da alemã. Depois disso, a americana sobrou em quadra e venceu os games restantes para fechar a parcial em 6/2, em 36 minutos.

Na segunda parcial, Kerber venceu 38% dos pontos com o primeiro serviço e 50% com o segundo (1/2). Alemã fez quatro winners e cometeu o dobro de erros não-forçados. Collins, por outro lado, venceu 45% dos pontos com o primeiro serviço e 77% com o segundo. Americana disparou o único ace do set. Nos pontos corridos, Collins disparou 16 winners e cometeu 12 erros não-forçados.

Angelique Kerber despede-se do primeiro Slam do ano com uma derrota digna de ser erradicada da memória. Collins, porém, se mantém firme no torneio e enfrenta nas quartas de final a vencedora do encontro entre a #5 Sloane Stephens e a #44 Anastasia Pavlyuchenkova. Será que a americana conseguirá mais um upset rumo às semis do Aberto da Austrália?