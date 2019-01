Sem tomar conhecimento, Nadal passa por Berdych e avança às quartas do Australian Open

O espanhol #2 Rafael Nadal segue fazendo vítimas em sua grande campanha no Australian Open. Em um duelo esperado por muitos, o Toro Miúra foi soberano e triunfou sobre o tcheco #57 Tomas Berdych por 3 sets a 0, parciais de 6/0, 6/1 e 7/6 (4), em 2h05 de partida. Com o resultado, o canhoto aumentou o retrospecto contra o ex-top 4 para 20 vitórias em 24 jogos.

Avassalador, Nadal dominou o primeiro set. Sacando com muita firmeza e distribuindo golpes afiadíssimos do fundo da quadra, o espanhol conseguiu duas quebras consecutivas e, confirmando seus games, abriu 5/0 rapidamente. Ofensivo nas devoluções e contando com erros do tcheco, o cabeça de chave número dois quebrou o adversário novamente e aplicou um 'pneu' (6/0), com extrema facilidade.

Assim como na parcial anterior, Nadal liderou desde o início. Quebrando Berdych no segundo game, fez 3/0 no marcador e não baixou a intensidade em momento algum. Resistindo a pressão do tcheco com ótimas jogadas - foram 10 winners só nessa parcial -, o espanhol seguiu na liderança, conseguiu outro break no sexto game e, com um ace, fechou em 6/1.

Valorizando o primeiro serviço e atuando com mais consistência, Berdych equilibrou as ações no terceiro set. Entretanto, não foi o bastante para incomodar os games de saque do espanhol. Salvando quatro break points, dois deles com o placar em 5/5, o tcheco se manteve vivo na partida. Após doze games disputados, a decisão foi para o tie-break.

Berdych chegou à mini quebra e fez 4-3, mas logo sofreu a virada. Se aproveitando de escolhas erradas e da oscilação do tcheco, o Toro Miúra ganhou quatro pontos seguidos e selou a vitória por 7/6 (7-5).

Nas quartas de final do Aberto da Austrália, o campeão da edição de 2009 terá pela frente uma das surpresas do torneio, o norte-americano #39 Frances Tiafoe, que eliminou o búlgaro #21 Grigor Dimitrov por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 7/6 (6), 6/7 (1) e 7/5. Esse será o primeiro encontro entre os tenistas.