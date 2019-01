Pavlyuchenkova vira e despacha Stephens rumo às quartas do Australian Open

A partida entre a #5 Sloane Stephens e a #44 Anastasia Pavlyuchenkova fechou o dia de competição do Australian Open na categoria WTA. E apesar de ser o último, não deixou de ser chocante. Stephens, que venceu o primeiro set, acabou por ser eliminada de virada. A russa fechou em por 6(3)/7, 6/3 e 6/3, em 2h36.

Em dia de enormes surpresas em todos os circuitos, Pavlyuchenkova deu seu jeito de se destacar. A única russa ainda viva no torneio fez tremenda exibição para chocar a segunda top 10 do dia, Sloane Stephens com direito a virada.

A primeira parcial foi extremamente apertada. A americana saiu na frente, quebrando já no segundo game, mas sofreu quebra momentos depois e eventualmente deu-se início ao tie break. Sloane foi a única a se beneficiar com mini quebras, e fechou o tie-break em 7 pontos a 3, levando a parcial por 7/6(3) em 62 minutos jogados.

Na segunda parcial, Stephens voltou a sair na frente. Já no primeiro game quebrou o serviço da russa, que só voltou ao serviço três games depois. Sloane pecou em momentos importantes e acabou por ser quebrada pela segunda vez, deixando Pavlyuchenkova com o único trabalho de servir para o set.

Na parcial decisiva, Sloane precisou salvar oito break points logo de cara, em game de 15 minutos. Porém, dois games depois, sofreu quebra de serviço. Ao todo foram seis quebras: quatro delas beneficiando a russa (games três, cinco, sete e nove) e duas beneficiando a americana (games quatro e oito).

Durante toda a partida, foram enfrentados um total de 36 break points, 25 deles salvos. Ambas as tenistas fizeram um ace e a russa foi a única a cometer dupla faltas contabilizando três. Nos pontos corridos, Sloane fez 28 winners e cometeu 23 erros não-forçados, enquanto que a russa fechou com 46 winners e 53 erros não-forçados.

Pavlyuchenkova venceu 63% dos pontos em seu primeiro serviço e 44% nas bolas de devolução no primeiro serviço da adversária. A russa destacou-se também na rede, vencendo 68% dos pontos quando fazia uma visita.

Anastasia Pavlyuchenkova avança às quartas de final do Aberto da Austrália com mais uma grande vitória em seu repertório e busca uma vaga para as semis com a americana #35 Danielle Collins, que destruiu a número 2 do mundo, Angelique Kerber​​​​​​​, em apenas 58 minutos.