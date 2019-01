Em partida incomum, Svitolina vence Keys nas oitavas do Australian Open

Pela segunda vez consecutiva, a ucraniana #6 Elina Svitolina alcança as quartas de final do primeiro Grand Slam da temporada. Na noite deste domingo (20), pelo oitavo dia de competição no Australian Open de 2019, ela venceu a americana #17 Madison Keys por dois sets a um, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/1, em 1h36 de jogo na Margaret Court Arena.

Svitolina conseguiu interromper a boa forma de Keys nos Slams, que havia conquistado ao menos as semifinais em quatro dos últimos cinco Slams realizados em 2018, falhando apenas em Wimbledon, quando caiu na terceira rodada. Na Austrália, a ex-top 10 defendia as quartas, em que perdeu para Kerber.

A ucraniana, por outro lado, não chegava às quartas de um major desde o Australian Open de 2018, no qual caiu para a belga Elise Mertens, além de ter conquistado sua primeira vitória contra Keys na vida após perder os dois primeiros encontros, sendo também a sua primeira vitória contra uma top 20 num Grand Slam na sua vida.

A partida foi marcada principalmente pela instabilidade de Keys, que só conseguiu manter um alto desempenho no segundo set, enquanto Svitolina produziu um nível constante de tênis com uma melhora considerável no set final. Ao todo, a americana fez 37 winners e 34 erros não-forçados, contra 22 bolas vencedoras e 16 erros não-forçados da top 10. Apesar disso, a estadunidense de 2018 terminou a última parcial com quase 20 erros não-forçados em apenas sete games.

Em entrevista, a ucraniana ressaltou a dificuldade do terceiro game do set final, seu segundo game de serviço, que precisou de 16 minutos para ser concluído. "Foi muito difícil, o sol estava queimando os meus olhos toda vez que eu ia sacar. Fiquei muito feliz quando consegui vencer o game".

Em seu quarto embate nas quartas-de-final de Grand Slam na carreira, Elina Svitolina enfrentará a japonesa #4 Naomi Osaka, que, de virada, venceu a letã #13 Anastasija Sevastova. As duas já se enfrentaram cinco vezes, com a ucraniana saindo vitoriosa em três ocasiões, incluindo a mais recente, em Miami 2018.