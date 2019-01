Jogando em alto nível, Raonic arrasa Zverev e vai às quartas no Aberto da Austrália

Apresentando um belíssimo nível de tênis, o #17 Milos Raonic passeou em quadra na madrugada desta segunda-feira (21). Em um duelo relativamente fácil, o canadense bateu o alemão #4 Alexander Zverev por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/1 e 7/6 (5), em 1h59 de partida. Com o resultado, avançou de fase no Australian Open e se tornou o tenista do Canadá que mais vezes alcançou a fase de quartas de final em Grand Slams.

Zverev começou o jogo com uma quebra de saque logo no primeiro game, mas o que parecia um bom início se transformou em um grande pesadelo. Dominando completamente o restante do set, Raonic devolveu o break, fez seis games consecutivos e virou o placar para 6/1 sem deixar o alemão respirar. Foram 80% dos pontos ganhos com o 1° serviço e um total de doze bolas vencedoras.

Embalado com o ótimo desempenho na parcial anterior, o canadense manteve o domínio da partida. Contando com muitos erros do adversário, principalmente duplas-faltas nos momentos importantes, Raonic voltou a conquistar três quebras de saque e, com um winner de devolução, fechou novamente em 6/1.

No terceiro set, Zverev voltou mais consistente e errando bem menos do que antes. Com isso, equilibrou as ações e começou a apresentar resistência diante do canadense. Entretanto, seguia sem conseguir furar o fortíssimo saque do oponente. No décimo game, o alemão salvou dois match points, um deles em uma longa troca de bola, e se manteve vivo no jogo.

Após os tenistas confirmarem todos seus serviços, a decisão foi para o tie break. Zverev iniciou muito bem e abriu 4-2, mas viu Raonic reagir, ganhar quatro pontos de uma vez, e virar para 6-4. Com mais dois match points a seu favor, o gigante de 1,96 cm disparou uma bola vencedora para selar o triunfo por 7/6 (7-5).

Nas quartas de final do Aberto da Austrália, o canadense irá enfrentar o francês #30 Lucas Pouille, que derrotou em quatro sets o #12 Borna Coric.