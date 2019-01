Pouille vira contra Coric e avança às quartas do Australian Open

Depois de alguns meses complicados, o #31 Lucas Pouille finalmente voltou a mostrar um ótimo nível de tênis. Nesta segunda-feira (21), o francês eliminou o #12 Borna Coric em quatro sets, e avançou às quarta de final do Australian Open. Com parciais de 6(4)/7, 6/4, 7/5 e 7/6(2), Pouille precisou de 3h19 para avançar em Melbourne.

Esta é a terceira vez na carreira que Pouille alcança as quartas de final de um Grand Slam, a primeira desde o US Open em 2016. Antes de 2019, o francês nunca havia vencido um jogo sequer em Melbourne em cinco tentativas - assim como Coric, que havia perdido na estreia em quatro oportunidades. O ex-top 10 atualmente é treinado pela ex-número um do mundo, Amélie Mauresmo.

A estratégia de Pouille foi seguida à risca durante a maioria da partida. Com paciência, o francês sobreviveu aos rallies na maioria do tempo, testando a paciência e a consistência de Coric, o que se refletiu em um jogo com sets apertados. O croata, porém, não conseguiu lidar com a solidez do rival. O ex-top 10 conseguiu mais winners - 57 a 53 -, e bem menos erros não-forçados - 55 a 43 -, garantindo uma grande vitória.

Pouille não avançava às quartas de final de qualquer torneio ATP desde Stuttgart, em junho. Na época, caiu para Milos Raonic. Coincidentemente, o canadense será seu próximo adversário do Australian Open. Raonic despachou nas oitavas o #4 Alexander Zverev em três sets, parciais de 6/1, 6/1 e 7/6(5). O francês perdeu os três jogos que fez contra o rival na carreira.