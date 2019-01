Osaka vira sobre Sevastova e vai às quartas em Melbourne pela primeira vez

Com mais uma virada, a #4 Naomi Osaka bateu a #13 Anastasija Sevastova e segue às quartas de final do Australian Open. A japonesa precisou de 1h47 para fechar em dois sets a um, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, nesta segunda-feira (21).

Trabalhando bem com variações, Sevastova trabalhou com bolas longas e curtas, deixou a japonesa confusa e conquistou quebra crucial no terceiro game do primeiro set, abriu 3/1 e administrou a disputa vendo a japonesa cometer mais erros. A letã chegou a salvar break point no sétimo game, seguiu sólida e saiu em vantagem: 6/4.

Já na segunda etapa, a japonesa passou a lidar melhor com as variações da letã, encaixou melhor as devoluções de saque e conquistou a quebra de saque no sexto game, após Sevastova ficar na rede, abriu 5/2 e administrou. Sacando para o set, Osaka salvou um belíssimo ponto, após 23 trocas e logo fechou o set em dois erros da letã.

Na terceiro set, Osaka passou a forçar a devolução, quebrou no primeiro game, fez 2/0 e viu a letã salvar break point no terceiro game. No seguinte, a japonesa se viu em apuros, precisou salvar quatro bps no sexto game, acabou quebrada, mas voltou a quebrar a Sevastova no game seguinte, abriu 5/3 e administrou.

A pupila de Sascha Bajin chega às quartas de final do Australian Open pela primeira vez na sua carreira e já registra sua segunda melhor campanha em um torneio do Grand Slam. Osaka converteu sete aces contra quatro da letã, que cometeu 21 erros não-forçados, contra 42 da japonesa, que disparou 51 bolas vencedoras, contra 22 de Sevastova.

Nas quartas, a campeã do US Open encara a ucraniana #6 Elina Svitolina, que vem de vitória sobre a norte-americana #17 Madison Keys em 6/2, 1/6 e 6/1. As tenistas já se enfrentaram cinco vezes no circuito profissional, com três vitórias para a ucraniana, uma delas no Australian Open 2016.