Tsitsipas vence batalha contra Bautista Agut e alcança primeira semifinal de Slam na carreira

Na madrugada desta terça-feira (22), o #15 Stefanos Tsitsipas e o #23 Roberto Bautista Agut entraram em quadra para disputar uma vaga nas semifinais do Australian Open. Fazendo ótimas campanhas - o grego eliminou Roger Federer, já o espanhol deixou para trás Marin Cilic e Andy Murray -, os tenistas voltaram a mostrar o grande nível de performance que vem apresentando ao longo do Grand Slam asiático.

Em uma batalha de 3h15, Tsitsipas disparou 22 aces e triunfou por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6, 6/4 e 7/6(2). Com o resultado, alcançou a primeira semifinal de Major da carreira, aumentando mais ainda seu recorde como profissional. Aos 20 anos, o já é número 15 do mundo e segue na briga pelo título em Melbourne.

Sólido, Bautista Agut começou o jogo quebrando o serviço do grego logo de cara. O espanhol sacou muito bem e resistiu a pressão do adversário, que tentava comandar os pontos sempre que possível e acabava abusando da ofensividade. Entretanto, Tsitsipas mudou o set a partir do oitavo game. Agressivo - foram 18 winners no total -, o numero 15 do mundo tomou as rédeas de confronto.

Contando com erros não-forçados do espanhol, o jovem tenista devolveu o break e virou a parcial para 5/4. Embalado com a reação, Tsitsipas seguiu incomodando o saque de Bautista Agut. No 12º game, soube jogar com paciência, conseguiu a quebra novamente, e fechou em 7/5.

Apesar de ter levado a virada anteriormente, Bautista Agut iniciou o segundo set da mesma forma que o primeiro. Com uma quebra no terceiro game, fez 3/1 e largou na frente. Dessa vez, o espanhol sacou com firmeza - venceu 93% dos pontos com o primeiro serviço -, e não deu chances para o grego. Controlando a vantagem obtida, fechou em 6/4 e empatou o duelo.

Em uma terceira parcial bem equilibrada, Tsitsipas prevaleceu no detalhe. Após sair com uma quebra atrás, reagiu no oitavo game e, assim como no primeiro set, virou o marcador. Liderando por 5/4, pressionou o espanhol em um game disputadíssimo. Em seu segundo set point, aplicou uma bola vencedora sensacional de slice para confirmar o break e fechar em 6/4.

O quarto e último set, os jogadores confirmaram seus serviços com mais soberania e sem dar muitas chances um ao outro. Depois de doze games equiparados, a decisão foi para o tie-break. Avassalador, Tsitsipas abriu 3-0 rapidamente, mas viu Bautista Agut diminuir para 3-2. Não passou de um susto. Conquistando mais duas mini quebras, chegou a cinco match points e selou o triunfo por 7/6 (7-5).

Um dos principais nomes da Next Gen, o grego terá pela frente agora o vencedor do duelo entre o norte-americano #39 Frances Tiafoe e o espanhol #2 Rafael Nadal, campeão do Aberto da Austrália há dez anos atrás.